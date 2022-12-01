Hırvatistan'a beraberlik yetti! Belçika, Dünya Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Hırvatistan'a beraberlik yetti! Belçika, Dünya Kupası'na veda etti

01.12.2022 20:23
Hırvatistan'a beraberlik yetti! Belçika, Dünya Kupası'na veda etti

Hırvatistan'la 0-0 berabere kalan Belçika, 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Son yarım saatte 3 net fırsatı kaçıran Lukaku, maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu.

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, golsüzberabere kaldı. Hırvatistan, 5 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Belçika ise 4 puanla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.

En güzel duyguların katilisin Lukaku! Boş kaleye kaçırdığı goller yüzünden 'Altın jenerasyon' havlu attı

BELÇİKA VEDA ETTİ

'Altın jenerasyon Belçika', Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Dünyaca ünlü golcü Lukaku, kaçırdığı gollerle Belçikalılara saç baş yoldurdu.

En güzel duyguların katilisin Lukaku! Boş kaleye kaçırdığı goller yüzünden 'Altın jenerasyon' havlu attı

BASİRETİ BAĞLANDI

Lukaku, son yarım saatte yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Bomboş kaldığı 3 net fırsatta inanılmaz acemlik yapan Romelu Lukaku, takımını galibiyetten etti. Maçın bitiş düdüğüyle Lukaku sinirden ağlamaya başladı.

En güzel duyguların katilisin Lukaku! Kaçırdığı goller yüzünden 'Altın jenerasyon' havlu attı

LİDER FAS

Şans tanınmayan Fas ise F Grubu'ndan lider çıktı. Hırvatistan ise son 16'ya ikinci olarak yükseldi. Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek gruptan lider çıktı.

En güzel duyguların katilisin Lukaku! Kaçırdığı goller yüzünden 'Altın jenerasyon' havlu attı
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SON DAKİKA: Hırvatistan'a beraberlik yetti! Belçika, Dünya Kupası'na veda etti - Son Dakika
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