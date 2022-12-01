Hırvatistan'a beraberlik yetti! Belçika, Dünya Kupası'na veda etti

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, golsüzberabere kaldı. Hırvatistan, 5 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Belçika ise 4 puanla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.
'Altın jenerasyon Belçika', Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Dünyaca ünlü golcü Lukaku, kaçırdığı gollerle Belçikalılara saç baş yoldurdu.
Lukaku, son yarım saatte yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Bomboş kaldığı 3 net fırsatta inanılmaz acemlik yapan Romelu Lukaku, takımını galibiyetten etti. Maçın bitiş düdüğüyle Lukaku sinirden ağlamaya başladı.
Şans tanınmayan Fas ise F Grubu'ndan lider çıktı. Hırvatistan ise son 16'ya ikinci olarak yükseldi. Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek gruptan lider çıktı.
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