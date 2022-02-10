Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde çalım atan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden de Aaron Boupendza'yı alıyor. Gabonlu yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanan siyah-beyazlıların, önümüzdeki ay Boupendza'yle imzaları atması bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'yi reddeden Aaron Boupendza, Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinin ardından İstanbul'a gelip kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Yüksek maaşı sebebiyle Aaron Boupendza'dan kurtulmak isteyen Al-Arabi, oyuncusunu öncelikle Fenerbahçe'ye önerse de Gabonlu golcünün Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar - Son Dakika Spor