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Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar - Son Dakika

Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar

10.02.2022 19:57

Beşiktaş, adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertlileri reddeden Gabonlu yıldızla her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, Katar Ligi'nin bitiş tarihi olan 16 Mart'tan sonra İstanbul'a gelecek Boupendza'yla sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde çalım atan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden de Aaron Boupendza'yı alıyor. Gabonlu yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanan siyah-beyazlıların, önümüzdeki ay Boupendza'yle imzaları atması bekleniyor.

16 MART'TAN SONRA İSTANBUL'A GELECEK

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'yi reddeden Aaron Boupendza, Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinin ardından İstanbul'a gelip kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Yılın transfer bombası patladı! Aaron Boupendza, Beşiktaş'ta

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ NEDEN OLMASIN?"

Yüksek maaşı sebebiyle Aaron Boupendza'dan kurtulmak isteyen Al-Arabi, oyuncusunu öncelikle Fenerbahçe'ye önerse de Gabonlu golcünün Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş, AaRon, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar - Son Dakika
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