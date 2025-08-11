Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hakan Çalhanoğlu için transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Serie A ekibi Inter'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, bu yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri oldu. Adı önce Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile gündeme gelen milli oyuncunun Türkiye'ye transferi için somut bir gelişme yaşanmadı.
aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı.
Bu teklifi olumlu karşılayan milli oyuncu, önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Arap ekibi, önce oyuncuyu sonra Inter'i ikna ederek transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?