Yılmaz Vural ve Murat Çimen, Darıca'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Yılmaz Vural ve Murat Çimen, Darıca'da Gençlerle Buluştu

Yılmaz Vural ve Murat Çimen, Darıca\'da Gençlerle Buluştu

Darıca'da gerçekleştirilen 'Gençlik ile Spora Dair' söyleşisinde ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora ve gençlere olan desteklerinin altını çizdi.

13.02.2025 19:41  Güncelleme: 19:43
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Türk futbolunun sevilen yüzlerinden, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ve TRT Spor sunucusu Murat Çimen, Darıca'da gençlerle buluştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki gençler için unutulmaz programa daha imza attı. Türk futbolunun sevilen simalarından, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve TRT Spor Sunucusu Murat Çimen, 'Gençlik ile Spora Dair' söyleşisinde Darıcalılar ile buluştu. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Antrenörlük kariyerinde onlarca takımı çalıştıran Vural, yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaşarak, tavsiyelerini dile getirdi. Darıca'nın son yıllarda spordaki başarılarına değinen Vural, "Sporda başarı istiyorsak bunun ilk adımı tesisleşme olmalı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da spora ve sporcuya verdiği değer, hayata geçirdiği projelerden net şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle Darıcalı gençlerin oldukça şanslı olduğunu düşünüyorum. Ne mutlu onlara ki sporu ve sporcuyu seven bir belediye başkanları var. Bugün burada Darıcalılar ile birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duydum" dedi.

"Her şey Darıcalı gençlerimiz için"

Eğlenceli anlara sahne olan söyleşiyi yerinde takip eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak spora olan bakış açımızı gençlerimiz çok iyi biliyor. Uzun vadeli yatırımlarımızla evlatlarımızın yarınlarını düşünerek hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana spora dair proje üretmeye devam ediyoruz. Sporun tüm branşlarında Darıca'nın adını gururla duyurmaya, evlatlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her şey Darıcalı gençlerimiz için. Yılmaz Vural gibi Türk futbolunun marka bir isminin gençlerimizle bir araya gelmesi bizim için büyük mutluluk. Aramızda olmasından dolayı Yılmaz hocamıza ve Murat beye teşekkür ediyoruz" dedi.

Oldukça yoğun katılımın olduğu ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği programın sonunda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Yılmaz Vural ve moderatör Murat Çimen'e plaket takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural ve Murat Çimen, Darıca'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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