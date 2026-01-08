Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig\'den
08.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip çıktı. Bournemouth, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray yönetimi rakamı az bularak artmasını talep etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'dan sonra Premier Lig'in de gözdesi oldu.

PREMİER LİG'DEN TALİP

Takvim'de yer alan habere göre; Bournemouth, Barış Alper'e talip oldu. İngiliz ekibi, Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo'yu Manchester City'e sattıktan sonra kanat forvet transferi için gözünü Barış Alper Yılmaz'a dikti.

BOURNEMOUTH'UN TEKLİFİ 30 MİLYON EURO

Harekete geçen İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz için menajerler aracılığıyla teklif yaptığı ve bu teklifin de 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

GALATASARAY'IN TALEBİ

Gelen bu teklif sonrası Galatasaray yönetimi rakamı az bularak teklifi geri çevirdi ve rakamın artmasını istedi. Cimbom, verilen rakamın 40 milyon euro'nun üzerine çıkmasını istiyor.

14 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli oyuncu, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmasında 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Barış Alper Yılmaz, Bournemouth, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • maximusti35 maximusti35:
    barış alperi 50den aşağı vermek enayiliktir. daha iyi bir türk kanat yok. kuşlarda öyle bir adam olmadığı için çekemezlik yapmaları doğal. osi barış sane yunus en iyi hücum dörtlüsü bizde bunu herkes biliyor 11 2 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    yine yalan haber. 30 u az bulmuslar, 40 isterlermis :-) 6 6 Yanıtla
    Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    barışa en az 60 milyon Euro olması lazım , barışın yeri kaç milyonla doldurabilirsin tutup tumayacağı da beli değil 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:19:55. #7.11#
SON DAKİKA: Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.