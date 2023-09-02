Kerem\'in içinden Messi çıktı! Attığı gol iptal oldu peşine bir tane daha attı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle öne geçti. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kerem, iptal olan golden sonra 5. dakikada tekrar ağları sarstı.

KEREM ATTI AMA OFSAYT

Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 2. dakikasında fileleri havalandırdı fakat gol ofsayta takıldı.

Kerem'in ofsayt olan golü;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

YİNE KEREM

İptal olan gol sonrası oyun yeniden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve 5.dakikada takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Görüntü: beIN SPORTS