Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Kenya’da düzenlenen yüksek atlama yarışmasında ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi çekti. Yarışmacıların herhangi bir ekipman kullanmadan sergilediği performans izleyenleri hayrete düşürdü.
Yarışmacılar, yaklaşık 2.5 metre yüksekliğindeki çubuğun üzerinden yalnızca yürüyerek ve sıçrayarak geçti. Sporcuların hiçbir özel ekipman kullanmadan çubuğu oldukça rahat şekilde aşması dikkat çekti.
Ortaya çıkan görüntülerde yarışmacıların esnekliği ve sıçrama kabiliyeti öne çıktı. İzleyenler sporcuların rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.
