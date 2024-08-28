Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor - Son Dakika
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Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bugün saat 18.00'de RAMS Park'ta olağanüstü toplantı kararı aldı. Cimbom'da Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, istifa etti. Yüce, açıklamasında "Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" dedi. 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.

28.08.2024 15:33
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Sezona Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak başlayan ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da sular durulmuyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu, bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla RAMS Park'ta olağanüstü toplantı kararı aldı.

ALİ YÜCE, İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.

Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
Ali Yüce

"G.SARAY'I DÜŞÜNMEYEN İNSANLARLA AYNI MASADA OLMAM"

Öte yandan Ali Yüce, yaptığı açıklamada: "Galatasaray'ın 30-40 milyon euro'luk önemli bir maçı öncesi benim ve birkaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik. Fakat bildiri yayınlandı. Aslında dün akşam istifa edecektim fakat maçın önüne geçmek istemedim. İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" ifadelerini kullandı.

3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

Galatasaray\'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste 31 34 Yanıtla
  • Örge: Türk hakenlerinin alışkanlığı size pahalıya mal oldu 27 21 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: ortalık karışacak herkes Vaziyet alsın 31 8 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Erden timur =Gs Yönetimi 15 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Çok acil Burak elmas getirilmeli 1 14 Yanıtla
  • Oktay Duru: eninde sonunda Erden Timur başkan olacak güle gule 2 1 Yanıtla
  • Emin Erol: helal olsun yong boys takımına ipini çekti Galatasaray İn hem yong boys hemde wanda nara bitirdiler Galatasaray ı çok güzel 1 0 Yanıtla
  • Neco: Yar saçların lüle lüle.. 0 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Bir musibet bin nasihatten iyidir. Gs nin sezon başında bu durumları yaşaması ileriki günleri kurtarabilir.Mevcut yönetim çok dayanamaz bu şekilde. 0 0 Yanıtla

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