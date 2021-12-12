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Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi - Son Dakika

Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi

12.12.2021 12:33
Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi

Okan Buruk'un menajeri Ahmet Bulut, genç teknik adamın takım çalıştırmaya hazır olduğunu belirtti. Beşiktaş yönetiminin açıkladığı kriterler de resmen Buruk'u işaret ediyor. Okan Buruk'un Beşiktaş'ın başına geçeceği söylentileri kuvvetlendi.

Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın'dan sonra takımın başına yine yerli ve potansiyelli bir isim getirmek istiyor. Beşiktaşlı yönetimi, takımın başında genç, ve potansiyelli bir hoca görmek istiyor.

GÜNEŞ'E OLUMSUZ BAKANLAR VAR

Yönetimin içinde Şenol Güneş'e olumsuz bakanların olduğu belirtildi. Okan Buruk ismi genel olarak kabul görmüş durumda.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi

"TAKIM ÇALIŞTIRMAYA HAZIR"

Fanatik'in Beşiktaş muhabiri Gökmen Özcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda son durumu aktardı. Okan Buruk'un menajeri Ahmet Bulut'la görüşen Özcan, "Okan hoca takım çalıştırmak istemiyordu. Ancak şu anda kariyerine geri dönmeye hazır" ifadeleriyle detayları aktardı.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi

RESMİYETE KALDI

Beşiktaş yönetiminden ve Okan Buruk'tan gelen demeçler artık işin olduğunu gösteriyor. Siyah-Beyazlılar'da Okan Buruk en kuvvetli aday olarak öne çıkmış durumda. Ancak Şenol Güneş ismi de halen ciddi şekilde masada.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi
Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi

Şenol Güneş, Ahmet Bulut, Okan Buruk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi - Son Dakika Spor


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