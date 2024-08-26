Young Boys Maçına Doğru - Son Dakika
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Spor

Young Boys Maçına Doğru

Galatasaray ve Young Boys takımları maç öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Beşiktaş günü izinli geçirirken, Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlıyor. İstanbulspor ile Şanlıurfaspor arasında 1. Lig maçı oynanacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi defnedilecek. Beşiktaş ve Spor Toto hentbol takımları Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

26.08.2024 10:56
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YOUNG BOYS MAÇINA DOĞRU

16.45 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

17.30 Sarı-kırmızılı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak.

19.30 Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

20.00 İsviçre ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

1'İNCİ LİG

21.00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.00 Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlanacak. Uçar'ın cenazesi, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

HENTBOL

19.00 Hentbol Erkekler Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Spor Toto, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. (Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu)

Kaynak: DHA

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