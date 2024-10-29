Yücel: Genç Hakemler Atansın

Spor

Hüseyin Yücel: Lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar

'Rakibimiz bu akşam yine edebiyle sevinemedi'

'İnanıyorum ki sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz'

'Rakibimiz 10 belki de 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi ile tamamlıyor'

Olgucan KALKAN – Serhan TÜRK/ BEŞİKTAŞ 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel, "Sayın federasyon başkanına, MHK'ye ya da artık federasyondan kim dinliyorsa rica ediyorum. Madem yabancı hakem getiremiyoruz, lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar. En azından genç hakem arkadaşlarımızı bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaptıkları takdirde de en fazla canları sağ olsun deriz" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla gaflete düştüğünü dile getiren Yücel, "Rakibimiz bu akşam yine edebiyle sevinemedi. Özellikle sosyal medyada geçen sene salıncak paylaşımı gafletinde bulunan rakibimiz, yine bir başka gaflete imza atmıştır. Tabii ne trajikomiktir ki bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri hem federasyonun hem de MHK'nin salıncağından inmemektedir. Bu da trajikomik bir durumdur. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada deplasman tribününü doldurdular. Takımlarını 90 dakika boyunca yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

'LÜTFEN BUNDAN SONRA BİZİM MAÇLARIMIZA KAŞARLAŞMIŞ ZİHNİYETTEKİ HAKEM ATAMASI YAPMASINLAR',

Süper Lig'deki maçlarına genç hakemlerin atanmasını istediklerini belirten Hüseyin Yücel, "Son bir parantez de federasyonumuza açmak istiyorum. Sayın federasyon başkanına, MHK'ye ya da artık federasyondan kim dinliyorsa rica ediyorum. Madem yabancı hakem getiremiyoruz, lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar. En azından genç hakem arkadaşlarımızı bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaptıkları takdirde de en fazla canları sağ olsun deriz. Çünkü hiçbir şekilde emin değiliz ki maça çıkmadan önce bu tip hakemlerin kafasında bin tane tilki dolaşıyor. Beyinlerinin arkasında bin tane tilki cirit atıyor. O yüzden buradan ricamız madem yabancı hakem atayamıyoruz, getiremiyoruz, getirmiyoruz; lütfen bizim maçlarımıza genç arkadaşları atasınlar" ifadelerini kullandı.

'İNANIYORUM Kİ SEZON SONUNDA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ'

Derbide galibiyeti hak eden tarafın Beşiktaş olduğunu söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"Bu akşam sahada oynayan takım Beşiktaş'tı. Mücadele eden, hak eden Beşiktaş'tı. Maalesef duran toptan şanssız iki gol yedik. Maçı bu anlamda kaybettik. Ben inanıyorum ki sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynamaya, mücadele etmeye devam edelim. Bunu başarabilmemiz için Beşiktaş'ın çok güzel bir sözü var. 'Sevinmedik için sevmedik.' Şampiyon olamazsak ağlamayız. Ama deriz ki art niyet yok. Genç hakem arkadaşlar hata yaptılar. Bundan dolayı şampiyonluğumuz elimizden gitti. Ama göz göre göre haksızlık yapılması ciğerimize, yüreğimize dokunuyor. Bu olmaz, bu çok ağır geliyor."

'RAKİBİMİZ 10, BELKİ DE 9 KİŞİ KALMASI GEREKİRKEN MAÇI 11 KİŞİ TAMAMLIYOR'

Galatasaray'ın derbi maçta 9 kişi kalması gerektiğini belirten Hüseyin Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim anlayışı sergilemesini ümit ediyoruz demiştim. Tabii ki hakemler hata yapacaklardır. Tabii ki göremedikleri pozisyonlar olacaktır. Ama bu kadar bariz, rakibimiz 10 belki de 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi ile tamamlıyor. Bu VAR'a rağmen göz göre göre kabul edilebilir bir şey değil."