Yukatel Kayserispor: 1-0

STAT: Çaykur Didi

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.6'ncı dakikada Umar ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye vurmayıp, arka direğe doğru hareketlenen Pohjanpalo'ya doğru göndermek istedi. Ofsayt bayrağının havaya kalktığı sırada savunma da topa ayak koydu.16'ncı dakikada Boyd'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Pohjanpalo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.20'nci dakikada Boldrin ceza alanına girerken topu yerden ceza alanındaki Umar'a çıkardı. Umar'ın sağ kanattan yerden gönderdiği topu, kaleci ayaklarıyla keserek kornere çeldi.27'nci dakikada İbrahim'in Rizespor yarı alanında orta alarak Kemen'e verdiği topa bu futbolcu sert vurdu, top kale direğinin yanında auta çıktı.33'üncü dakikada Rizespor ceza alanı dışında Boldrin'le kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarptıktan sonra kaleye giderken son anda kaleci Lung tokatlayarak çıkarttı.48'inci dakikada Çaykur Rizespor Boldrin'le ceza alanı solundan kullandığı serbest atışta topa ceza alanı arka direkte Selim kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0. 59'uncu dakikada Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in ceza alanına yerden gönderdiği topa Boyd yakın mesafeden vurdu, kaleci tokatlayarak topu çıkarttı.65'inci dakikada Boldrin sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevirdiği topa Pahjanpalo istediği gibi vuramadı, meşin yuvarlak auta çıktı.68'inci dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topa ceza alanına girmeden sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-0 Çaykur Rizespor'un galibiyeti ile sona erdi.