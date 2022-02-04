Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 4-3

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi.

12'nci dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Mane'nin rakip sahaya girerek çektiği şutu kurtardı. 13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un açtığı ortada top, Hatayspor oyuncusu Emre Kaplan'ın eline çarptı. Hakem penaltı kararı verdi. Uğur Demirok'un penaltı atışını kaleci Mohamedi kurtardı. 24'üncü dakikada Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Topun başına geçen İbrahim Akdağ topu ağlara yolladı: 1-0.34'üncü dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.45+2'nci dakikada Bertolacci'nin korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın kafayla vuruşunu kaleci Mohamedi kurtardı.47'nci dakikada ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Mane topu ağlara yolladı. (2-0)50'nci dakikada Atakaş Hatayspor'da Kayserispor ceza sahası içine yapılan ortada seken topta topla buluşan Louis'in ceza sahası dışında kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1.60'ıncı dakikada Bertolacci rakip savunmadan topu kaparak Gavranovic'e ara pas attı. Gavranovic'in şutunu kaleci Mohamedi kurtardı. Ardından dönen topta kaleye vuruş gerçekleştiren Emrah Başsan'ın çektiği şut ağlarla buluştu: 3-1.68'inci dakikada sol çaprazda Abdulkadir Parmak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Demirok'un kafa ile vuruşu ağlarla buluştu: 4-1.70'inci dakikada Louis'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Falette'nin şutu ağlarla buluştu: 4-2.89'un dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın kaleye şutu yandan auta gitti.90+4'üncü dakikada Soliman'ın ceza sahası içinde pasında Diouf'un kafayla vuruşu ağlarla buluştu: 4-3.

Müsabaka ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğü ile son buldu.

- Kayseri