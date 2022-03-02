Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor maçından notlar

02.03.2022 20:33
Yukatel Kayserispor maçından notlar

Beşiktaş'ta değişiklik yokRıdvan Yılmaz ve Cyle Larin 2 maç aradan sonra kadrodaTribünler boş kaldıKayserispor'da 3 değişiklikOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Beşiktaş'ta değişiklik yok

Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin 2 maç aradan sonra kadroda

Tribünler boş kaldı Kayserispor'da 3 değişiklikOlgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma hattını Rosier, Welinton, Montero ve Umut Meraş'ta oluşturdu. Orta alanda Atiba ve Necip Uysal ikilisine şans tanıyan Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira, solunda ise Kenan Karaman'ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Kenan Karaman, Batshuayi."RIDVAN YILMAZ VE CYLE LARİN 2 MAÇ SONRA KADRODABeşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin, Kayserispor maçının kadrosunda kendilerine yer buldu. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor deplasmanına götürülmeyen Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosunda yer alabildi. Son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya başlayan iki futbolcu, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sakatlıkları nedeniyle görev alamamıştı. TRİBÜNLER BOŞ KALDISiyah-beyazlı ekibin çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekerken, az sayıdaki taraftarlar takımlarına destek oldu.KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİKYukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kalede Lung'un yerine Cenk Gönen'e, orta alanda Attamah'ın yerine İbrahim Akdağ'a, sol kanatta Thiam'ın yerine Bertolacci'ye forma şansı verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Cenk Gönen - Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Cardoso, Bertolacci, Gavranovic."


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Kaynak: DHA

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