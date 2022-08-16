Kayserispor 11. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Kayserispor 11. sıraya yükseldi

16.08.2022 08:42
Kayserispor 11. sıraya yükseldi

Yukatel Kayserispor, sahasında kazandığı İstanbulspor maçı sonrasında puan tablosunda 11. sıraya yükseldi.

Yukatel Kayserispor, sahasında kazandığı İstanbulspor maçı sonrasında puan tablosunda 11. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Yukatel Kayserispor, ilk 3 puanını alırken, puan tablosunda da 11. sıraya yükseldi. Ligde 3 puanı bulunan dört takımdan birisi olan sarı kırmızılılar, averajla 11 .sırada yer aldı.

Ligin zirvesinde iki maçını da kazanan Adana Demirspor ve Trabzonspor yer alırken, Fenerbahçe farklı galibiyeti ile averajla üçüncü sıraya yükseldi. Ligin son 4 sırasında ise henüz puanla tanışamayan Hatayspor, Karagümrük, İstanbulspor ve Kasımpaşa yer alıyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 11. sıraya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor 11. sıraya yükseldi - Son Dakika
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