Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti - Son Dakika
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Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti

17.08.2022 15:14
Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti

Yukatel Kayserispor'un yabancı futbolcusu Oliver Kemen, tedavi olmak üzere Fransa'ya gitti.

Yukatel Kayserispor'un yabancı futbolcusu Oliver Kemen, tedavi olmak üzere Fransa'ya gitti.

Sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadığı sakatlıktan kurtulmaya çalışan Oliver Kemen, Fransa'ya gitti. Tedavi görmek üzere hafta başında Fransa'ya giden Kemen'in yarın dönmesi bekleniyor. Beşiktaş ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamayan Kemen, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında da kadroda olamayacak.

Kemen'in bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak olan Giresunspor maçına yetişmesi bekleniyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Kayseri, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti - Son Dakika
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