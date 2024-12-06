Yüksekovaspor'un Başarılı Yolu - Son Dakika
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Yüksekovaspor'un Başarılı Yolu

Yüksekovaspor\'un Başarılı Yolu

Teknik Direktör Bayram Yıldırım, Yüksekovaspor'u 1. Lig'de zirveye taşıyor ve şampiyonluğu hedefliyor.

06.12.2024 15:35
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Yüksekovaspor Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, oynattığı futbol ile Kadınlar Ligi'ne 2 yıldır damga vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Yüksekova ekibini Türkiye şampiyonu yapan Yüksekovalı Teknik Direktör Bayram Yıldırım, bu sezon da 1. Lig'de başarılı performansını sürdürüyor. Oynattığı futbol ile takdir toplayan Yıldırım, 1. Lig'de de iddialı olduğunu kanıtlıyor. Maç öncesinde çalışma yaptırdığı teknik ve taktik hamleleri maç sırasında da uygulamayı başaran Yıldırım, rakiplerine gözdağı verirken, futbol otoriterlerinin de dikkatini üstüne çekiyor.

Geçen sene D Grubu'nda mücadele ettiklerini ve play-off maçları sonucu şampiyon olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Başarının sırrı iyi bir takım kurmaktan ziyade, saygı neticesinde saygı çerçevesinde ilerlemektir. Biz bunu başından beri yakaladık. Umarım bu saatten sonraki süreçte de birinci ligde devam edecektir" dedi.

Oynadıkları maçlardan sonra iyi tepkiler aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Şu ana kadar kötü bir tepkiye denk gelmedik. Umarım gelmez. Özellikle Yüksekova halkı takımı çok benimsiyor. Bu, bize mutluluk veriyor. Takımlarına sahip çıkmaları, her maçta gelip destek vermeleri bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Umarım bundan sonraki süreçte de daha iyi motive olup iyi bir yere geleceğiz. 1. Lig'de yine aynı şekil geçen seneki iskeletimizi hiçbir şekilde bozmayıp üstüne takviye yaparak bu sene iyi bir ilerleme kat etmeyi düşünüyoruz. Birinci devrenin son maçını geçen hafta Antalya ile yaptık. Bizi yakından takip eden bir takımdı. 2-0'lık sonuçla onları yendik. Şu an lider konumdayız. Bundan sonraki süreçte aynı şekil devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ikinci devrenin kalan maçlarını kendi evimizde oynayacağız. Bu büyük bir mutluluktur. O yüzden halka çağrımız; ikinci devrenin maçlarında bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmamalarıdır" şeklinde konuştu.

"Her zaman sporcularıma da söylemek istediğim tek şey vardır; ne yaparsan yap, işine saygı duymadığın sürece hiçbir şekilde zafer elde edemezsiniz" diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz başarıyı bu şekil yakalıyoruz. İyi futbolumuz bu yüzdendir, saha içerisinde ve saha dışında birbirimize sahip çıkmaktır. İkinci devre daha başlamadı. Takımlar nasıl bir grafik çizecek onun da bilincinde değiliz. Her takımı kendimiz gibi görüyoruz, hiçbir takımı altta görmüyoruz. O yüzden umarım bundan sonraki süreçte ve ikinci devrenin başlamış olduğu maçlarda da yine aynı grafiği çizer ve play-off maçlarında aynı başarıyı elde edeceğiz." - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Bayram Yıldırım, Yerel Haberler, Yüksekova, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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