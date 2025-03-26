Yüksekovaspor\'un Şampiyonluk Kutlaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yüksekova spor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Ali Çelik, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferhat Vural, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın tarafından karşılanan bakanlar, TFF Kadınlar 1. Lig'de şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselmeyi başaran Yüksekovaspor için Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kupa törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törende şampiyon olan takımı kutladı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, takımın başarısını yakından takip ettiğini belirterek, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Güler, "Geçen yıl 2. Lig'den 1. Lig'e ve bu yıl da Süper Lig'e çıkan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kutluyorum. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Süper Lig'e yükselerek tarihe geçtiniz. Play-off maçlarınızı büyük bir ilgiyle takip ettim. Pazar günü kazandığınız final maçında üstün bir performans sergilediniz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu başarı yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu, Yüksekova'dan yükselen umut dolu bir başarı hikayesidir. Sizler, sahada olduğu kadar hayatta da güçlü olunabileceğini kanıtladınız. Türkiye'nin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham oldunuz" dedi.

Bakan Güler, Hakkari'nin spor alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve kış sporlarının gelişmesiyle birlikte Türkiye Kayak Milli Takımı'nın yüzde 30'unun Hakkarili sporculardan oluştuğunu vurguladı.

Bakan Bak: "Yüksekova, bu başarı hikayesinin en güzel örneklerinden biri"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın Süper Lig'e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, takımı ve taraftarları tebrik etti. Bakan Bak, "Şampiyonluk, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, takım olmak demektir. Yüksekovaspor, büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig'e yükseldi. Hakkari, Süper Lig'de herkesin korkulu deplasmanı olacak. Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğu, bu başarı hikayesinin en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, Yüksekovaspor'un başarısının Türkiye genelinde birçok genç için ilham kaynağı olacağını söyledi. Bakan Yumaklı, "Bugün yalnızca tarım ve ormancılıkla ilgili çalışmalar için burada değiliz. Aynı zamanda büyük bir başarıya şahitlik etmek için buradayız. Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Türkiye'ye çok büyük bir mesaj verdi. Kadınlarımız ve gençlerimiz, istediklerinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını gösterdi. Bu kupa, sadece bir şampiyonluk değil; azmin, kararlılığın ve emeğin sonucudur. Sizleri yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları sahneye davet edildi. Bakanlar ve protokol üyeleri, sporculara madalyalarını takdim ederek, şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Yüksekova'daki törenin ardından Şırnak'a geçerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ilçede temaslarına devam etti. - HAKKARİ