Yunus Emre Belediyespor U17 Türkiye Şampiyonu Oldu

Yalova'da, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası Finali'nde Yunus Emre Belediyespor, Polatlı Gençler Gücü Spor Kulübü'nü penaltılarda yenerek şampiyonluğa ulaştı.

2024-2025 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Türkiye genelinden dört başarılı takımın mücadele ettiği final etabında, genç futbolcuların azmi ve yetenekleri izleyenlerden tam not aldı.

Final karşılaşmasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor ile Ankara ekibi Polatlı Gençler Gücü Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Polatlı Gençler Gücü, 33. dakikada Ahmet Kaan Kara'nın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Yunus Emre Belediyespor, 73. dakikada Emirhan Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

Normal süresi berabere biten karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Yunus Emre Belediyespor, 2024-2025 sezonunun Türkiye şampiyonu oldu. Polatlı Gençler Gücü Spor Kulübü ise sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Üçüncülük maçında ise İstanbul temsilcisi Kartal Sportif Faaliyetler A.Ş. ile Kayseri'den Erciyesgücü Futbol Kulübü karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarına geçildi. Kartalspor, rakibini penaltılarla 4-2 mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Erciyesgücü FK ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Finalin ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri takdim etti. - YALOVA