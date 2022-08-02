Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı

02.08.2022 11:16
Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı

Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 Futbol Sezonu'nun ilk antrenmanını yaptı.

Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 Futbol Sezonu'nun ilk antrenmanını yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de sezonun ilk antrenmanında futbolcuları yalnız bırakmadı.

Bölgesel Amatör Lig'de Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 Futbol Sezonu'nun ilk antrenmanını teknik direktör Erkan Aslan yönetiminde Karaali Futbol Sahası'nda yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 21 futbolcu ile sezonun startını veren Mavi Beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Yönetim, teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Ahlaklı, erdemli, faziletli sporcular yetiştirmeyi şiar edinerek topluma örnek olmaya çalışan bir kulübüz. 17 branşta 2 bin 200 civarında lisanslı sporcumumuz var. Çok güzel tesisler yaptık. Türkiye'de kısa sürede bu kadar altyapı oluşturan nadir kulüplerdeniz. İnşallah yolumuza bu şiarla devam edeceğiz. Yeni sezonun sağlıklı, huzurlu, kazasız, belasız centilmence geçmesini diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Arif Alkan da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sezonun ilk antrenmanı öncesi adaklık hayvan kesimi yapıldı. İdman ziyaretine AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Strateji Müdürü Orhan Güzel, Kulüp Başkanı Arif Alkan, yöneticiler Gürkan Kızıltuğ, Muharrem Uzunlar, Cihan Karayılan, Özkan Satılmış, Mehmet Aydın, Gürhan Taşdemir, Aladdin Erdoğan, Sportif Direktör Sedat Öngider, belediye meclis üyeleri İsmet Akçay ve İlkcan Durmaz eşlik etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı - Son Dakika

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