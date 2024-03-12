Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Türkiye Judo Şampiyonası\'nda Madalyalar Kazandı

Spor

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları başarıya doymuyor. 2024 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanan Mavi-Beyazlı sporcular, 9-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda da Manisa'nın gururu oldu. Şampiyonaya katılan Yunusemreli judoculardan Cuma Çiçek 90 kiloda Türkiye 2.si olurken, Irmak Ceylin Güçtekin de +78 kiloda Türkiye 3.sü oldu. Ayrıca 52 kiloda mücadele eden İkranur Durak ise Türkiye 7.si olarak Manisa'ya puan kazandırdı. Yunusemreli judocular, 58 ilden 702 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı. Başarının tesadüf olmadığını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, ümit ve genç takımdan oluşan sporcularla katıldıkları şampiyonada gelecek için umut veren önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Kilolarında milli olmuş, üst seviye rakiplere karşı madalyalar çıkardıklarının altını çizen Atmaca, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ederek, madalyaların devamını getirmek için disiplini elden bırakmadan çalışacaklarını kaydetti. - MANİSA