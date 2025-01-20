Yurt dışına gidiyor: İşte İsmail Kartal\'ın anlaştığı takım

Spor

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını

İkinci İmralı görüşmesinde heyette bir isim daha olacak

Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, 63 yaşındaki teknik direktörün yeni adresi belli oldu.

PERSEPOLİS'TEN RESMİ TEKLİF ALMIŞTI

İsmail Kartal'a resmi teklif ileten son takım, İran ekibi Persepolis oldu. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon da Kartal'ın kapısını çalmıştı. Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da deneyimli çalıştırıcıya teklif götürmüş ancak olumsuz yanıt almıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcının İran'dan gelen teklife vereceği cevap ise merak konu olmuştu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, resmi teklif aldığı İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı. Haberde, Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

PERSEPOLİS'İ MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI



Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı. Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada İran temsilcisinden aldığı teklifi reddettiğini bildirmişti.