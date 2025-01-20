Yurt dışına gidiyor: İşte İsmail Kartal'ın anlaştığı takım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yurt dışına gidiyor: İşte İsmail Kartal'ın anlaştığı takım

Geniş Video İzle

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'ın, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladığı ve Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri öne sürüldü.

20.01.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, 63 yaşındaki teknik direktörün yeni adresi belli oldu.

PERSEPOLİS'TEN RESMİ TEKLİF ALMIŞTI

İsmail Kartal'a resmi teklif ileten son takım, İran ekibi Persepolis oldu. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon da Kartal'ın kapısını çalmıştı. Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da deneyimli çalıştırıcıya teklif götürmüş ancak olumsuz yanıt almıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcının İran'dan gelen teklife vereceği cevap ise merak konu olmuştu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, resmi teklif aldığı İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı. Haberde, Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

PERSEPOLİS'İ MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı. Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada İran temsilcisinden aldığı teklifi reddettiğini bildirmişti.

Yurt dışına gidiyor: İşte İsmail Kartal\'ın anlaştığı takım

Mustafa Denizli, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor Yurt dışına gidiyor: İşte İsmail Kartal'ın anlaştığı takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Ali:
    Trabzonspor Fenerbahçe maçında, Oktay'ın şutunu kale çizgisinden eliyle çıkarmıştı, hakemle bir olup pozisyonu devam ettirmişlerdi, Fenerbahçe böyle kazanmıştı... Dürüst bir yaşam dilerim... 26 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Okan Buruk'un tokadını yiyen yurt dışına kaçıyor. 12 7 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ankaragücü ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar çalıştıran ADAM'ın eziktasa gidecek hali yoktu. eziktaşı reddetti küçük takım çalıştırmıyor, yurt dışında temsil edecek hocam bizi. 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Trabzonspor'un hakkı sadece bir koca yılda yapıln şikyle değil, geçmişten bugüne her sene her maç kayrılarak yenilmiştir. Özkan Sümer: "Fenerbahçe haksızlığı hak olarak kabullenmiş bir kulüptür." 6 1 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    güçsüz, İsmail Hocayla Beşiktaş'ın görüşmesi olmadı rakiplerine de saygı duyduğu için, İsmail hoca da artık Fenerbahçe dışında Türkiye'de takım çalıştırmaz. ve güçsüz, ezile ezile gücün kalmamış amatöre gidiyorsun kendi takımınla ilgilen burada BEŞİKTAŞ düşmanlığı yapacağına 0 3 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    güçsüz bi de dön arkada bak bakalım, BEŞİKTAŞ'ım koydukca hplayan kimdi kimlerdi bestemizi tekrarla mazinizi hatırla 0 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Beşiktaşlı kardeşlerim Bu Ankaragtlüyle muhatap olmayın bence. Onun muhatapı sayemizde Şanlıurfa, pendik falan… Diğer yandan Seviyesiz grup çelik , talat ferhat bunlarda bence ergenler. adamlar sadece BEŞİKTAŞ ta BEŞİKTAŞ Yani hala 5 tanenin acısıyla yanıyorlar belliki. krem sürün 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 21:27:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışına gidiyor: İşte İsmail Kartal'ın anlaştığı takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.