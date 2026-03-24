Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Yusuf Demir\'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
24.03.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'a veda ederek eski takımı Rapid Wien'e transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılılardaki dönemi hakkında konuştu. Türkiye'de umduğunu bulamadığını açıklayan 22 yaşındaki futbolcu, gelecek dönemlerde Türkiye'ye dönmeye şu an için sıcak bakmadığını ifade etti.

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından eski takımı Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BARCELONA'YA KİMSE HAYIR DİYEMEZ''

Gösterdiği performansla Rapid Wien'den Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, ''Hayatımın en özel anlarından biriydi. Barcelona aradığında kimse hayır diyemez.'' dedi.

''TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYORUM''

Galatasaray dönemiyle ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli. Türkiye'de umduğumu pek bulamadım. Yakın bir gelecekte Türkiye'ye dönme planım yok." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 3.5 sezon geçiren Yusuf Demir, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:43
16:15
16:11
15:56
15:30
15:10
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:52:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.