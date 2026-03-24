Yusuf Demir\'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından eski takımı Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gösterdiği performansla Rapid Wien'den Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, ''Hayatımın en özel anlarından biriydi. Barcelona aradığında kimse hayır diyemez.'' dedi.
Galatasaray dönemiyle ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli. Türkiye'de umduğumu pek bulamadım. Yakın bir gelecekte Türkiye'ye dönme planım yok." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 3.5 sezon geçiren Yusuf Demir, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?