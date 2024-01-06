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Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması: 'Niye öyle olduğunu da biliyoruz' - Son Dakika
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Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması: 'Niye öyle olduğunu da biliyoruz'

Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edememesinin ardından yaptığı açıklamada, muhtemelen adelesinde yırtık olduğunu belirtti. Sarı, MR sonucuna göre durumun netleşeceğini ve neden olduğunu takımın bilmesi gerektiğini söyledi.

Yusuf Sarı\'dan sakatlık açıklaması: \'Niye öyle olduğunu da biliyoruz\'
06.01.2024 - 20:12,
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- Yusuf Sarı'dan 'sakatlık' sitemi

Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması: "Niye öyle olduğunu da biliyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, adelesinde muhtemelen yırtık olduğunu söyledi. Sarı, "Niye olduğunu da biliyoruz, MR çekildikten sonra durum belli olacak, büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu. Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, "Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir" ifadelerini kullandı.

Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.

Kaynak: İHA
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Yusuf Sarı, Başakşehir, Adana, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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