Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
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Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda Türkiye rekoru kırıldı

Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası\'nda Türkiye rekoru kırıldı

Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda Türkiye rekoru kırıldı. Can Acar, 50 metre sırtüstü erkekler kategorisinde 26.15'lik derecesiyle yeni Türkiye rekorunu elde etti. Yarışlara Türkiye, Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan sporcular katılıyor.

23.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası yarışlarında Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan sporcuların katılımıyla Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalar devam ediyor.

Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası'nın Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde Can Acar 50 metre sırtüstü erkekler kategorisinde 26.15'lik derecesi ile 15,16 ve 17 yaş yeni Türkiye rekoru kırdı.

Müsabakalar çeşitli kategorilerdeki yarışlarla sürüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Azerbaycan, Portekiz, Türkiye, Moldova, Lübnan, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

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