Zabıta Komiseri Vücut Geliştirme Şampiyonasında birinci oldu - Son Dakika
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Zabıta Komiseri Vücut Geliştirme Şampiyonasında birinci oldu

03.10.2022 15:59
Zabıta Komiseri Vücut Geliştirme Şampiyonasında birinci oldu

Bursa'da vücut geliştirme tutkunu Zabıta Komiseri, İstanbul'da yapılan Marmara Bölge Vücut Geliştirme Şampiyonası müsabakalarında 80 kilogramda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Bursa'da vücut geliştirme tutkunu Zabıta Komiseri, İstanbul'da yapılan Marmara Bölge Vücut Geliştirme Şampiyonası müsabakalarında 80 kilogramda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Komiseri ve profesyonel vücut geliştirme sporcusu Uğur Gökçe, tarihi bir başarının altına imza attı. Eylül ayında İstanbul'da düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası'nda 80 kilogramda birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcu, Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde aynı kiloda Türkiye ikincisi olarak, ay yıldızlı takıma davet edildi. Uğur Gökçe, İspanya'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Evli ve iki çocuk babası Gökçe, 2007 yılında uzman çavuşluktan ayrılarak Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapmaya başladı.2000 yılında hobi olarak başladığı vücut geliştirme tutkusunu 23 yıldan beri sürdüren başarılı sporcu, bugüne kadar birçok yarışmada derece kazandı. 2008 yılında antrenör olan Gökçe, 16-18 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Marmara Bewolf Cup Bölge Şampiyonası'nda 80 kg'da birinci oldu. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100+ kilodaki şampiyonların arasından şampiyonlar şampiyonu olarak kürsüye çıkan Uğur Gökçe, İstanbul'da 21-25 Eylül tarihleri arasında yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine 80 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak davet edildi. Gökçe bu sonuçla, 2-7 Kasım tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Aralık ayı içerisinde ayrıca tekrar yurt dışında NPC yarışmasına katılacağını söyleyen vücut geliştirme ustası Uğur Gökçe; "Sporda çok yönlülük ve kararlılık, başarıyı etkileyen başlıca etmenler. Ülkemizde son yıllarda bu spora ilgi daha da arttı. Mustafakemalpaşa'da vücut geliştirmeye ilgi duyan gençlerimize yön verme noktasında öncülük ediyoruz. Kendini geliştirmek, sağlıklı yaşam ve hedeflerine doğru yollar ile ulaşmak isteyen herkese yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Böylesine büyük bir başarıyı elde edebilmek için kararlılık çok önemli. 23 yıldır sürdürdüğüm vücut geliştirme sporunda hedefim hep Milli Takım oldu. Bu hayalimi gerçekleştireceğim için gururluyum. Ülkemi, İspanyadaki şampiyonada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar başta olmak üzere bu çalışmalarıma büyük destek sağlayan birim amirlerimize, müdürüme, belediye çalışanlarına, destek verenlere teşekkür ederim" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Marmara, Zabıta, Gökçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zabıta Komiseri Vücut Geliştirme Şampiyonasında birinci oldu - Son Dakika

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