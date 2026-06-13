Zafer Aktaş İtalya'ya Transfer Oluyor - Son Dakika
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Zafer Aktaş İtalya'ya Transfer Oluyor

Zafer Aktaş İtalya\'ya Transfer Oluyor
13.06.2026 12:07
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Merkezefendi Belediyesi Basket antrenörü Zafer Aktaş, VL Pesaro'ya transfer olacağı iddia edildi.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana 6 yıldır takımın dümeninde yer alan antrenör Zafer Aktaş'ın yeni sezon öncesi İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi. Son 5 yıldır Süper Lig'de çalıştırdığı Denizli temsilcisini ilk kez Avrupa'ya taşıyan deneyimli antrenöre İtalya 2'nci Ligi ekiplerinden VL Pesaro'nun talip olduğu iddia edildi. İtalya kaynaklı Pianeta Basket'in haberine göre VL Pesaro'nun sportif direktörü, Zafer Aktaş'ı 1 numaralı hedef olarak belirledi. Zafer Aktaş ve Merkezefendi son yıllarda birçok oyuncuyu vitrine çıkarıp EuroLeague'e uğurlamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Zafer Aktaş İtalya'ya Transfer Oluyor - Son Dakika

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