Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Yenikapı'da buluşan futbol dünyasının efsaneleri, Acun Ilıcalı'nın organize ettiği turnuvada maç yaptı. Okan Buruk, Volkan Demirel, Hamit Altıntop gibi isimlerin de yer aldığı Türk karması, dünya futbolunun efsaneleriyle kozlarını paylaştı. Türk karması, turnuvada sonuncu oldu.
Luis Figo'nun takımı, Hamit Altıntop'un 'Türkler karması' takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. 2 golü Figo atarken diğer sayıyı Kaka kaydetti.
Sahada karşı karşıya gelen Semih Şentürk ve Kaka'nın son hallerinden caps yapıldı. 41 yaşındaki Kaka'nın 40 yaşındaki Semih Şentürk'e göre hayli genç kalması mizah konusu oldu.
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Son Dakika › Spor › Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu - Son Dakika