Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu - Son Dakika
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Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu

Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu

10.06.2023 00:37

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun ve Avrupa futbolunun efsaneleri maç yaptı. Semih Şentürk ve Kaka'nın yan yana geldiği anlardan caps yapan futbolseverler, sosyal medyayı salladı. Kaka'nın 1 yaş büyük olduğu Semih'e göre oldukça genç kalması espri konusu oldu.

Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Yenikapı'da buluşan futbol dünyasının efsaneleri, Acun Ilıcalı'nın organize ettiği turnuvada maç yaptı. Okan Buruk, Volkan Demirel, Hamit Altıntop gibi isimlerin de yer aldığı Türk karması, dünya futbolunun efsaneleriyle kozlarını paylaştı. Türk karması, turnuvada sonuncu oldu.

FIGO'NUN TAKIMI KAZANDI

Luis Figo'nun takımı, Hamit Altıntop'un 'Türkler karması' takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. 2 golü Figo atarken diğer sayıyı Kaka kaydetti.

22 Nisan 1982 doğumlu

MİZAH KONUSU OLDU

Sahada karşı karşıya gelen Semih Şentürk ve Kaka'nın son hallerinden caps yapıldı. 41 yaşındaki Kaka'nın 40 yaşındaki Semih Şentürk'e göre hayli genç kalması mizah konusu oldu.

29 Nisan 1983 doğumlu

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

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Semih Şentürk, Kaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu - Son Dakika
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