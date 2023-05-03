Güzelliğiyle büyüleyen Zehra Güneş'in kız kardeşi için herkes aynı yorumu yapıyor

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VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı olan Zehra Güneş, bu kez kız kardeşi ile gündem oldu.

"ABLASININ KOPYASI"

Zehra Güneş'in tıpkı kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş, ablasına benzerliği ile herkesi şaşırttı. VakıfBank'ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan İrem Güneş için sosyal medyada "Ablasının kopyası" gibi yorumlar yapıldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Instagram hesabında 29 bin takipçisi bulunan İrem Güneş, güzelliğiyle de büyülüyor. 2004 doğumlu olan genç voleybolcu, ablası Zehra Güneş'in izinden gidiyor.