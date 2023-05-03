Güzelliğiyle büyüleyen Zehra Güneş'in kız kardeşi için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Güzelliğiyle büyüleyen Zehra Güneş'in kız kardeşi için herkes aynı yorumu yapıyor

03.05.2023 15:29

Voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, benzer fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor. İrem Güneş'in voleybolcu olması da sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken, kullanıcılar arasında Zehra Güneş'in ikizi olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı olan Zehra Güneş, bu kez kız kardeşi ile gündem oldu.

"ABLASININ KOPYASI"

Zehra Güneş'in tıpkı kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş, ablasına benzerliği ile herkesi şaşırttı. VakıfBank'ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan İrem Güneş için sosyal medyada "Ablasının kopyası" gibi yorumlar yapıldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Instagram hesabında 29 bin takipçisi bulunan İrem Güneş, güzelliğiyle de büyülüyor. 2004 doğumlu olan genç voleybolcu, ablası Zehra Güneş'in izinden gidiyor.

Zehra Güneş'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Herkes aynı yorumu yapıyor
Zehra Güneş'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Herkes aynı yorumu yapıyor
Zehra Güneş'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Herkes aynı yorumu yapıyor
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Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzelliğiyle büyüleyen Zehra Güneş'in kız kardeşi için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzelliğiyle büyüleyen Zehra Güneş'in kız kardeşi için herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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