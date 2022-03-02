Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan yıldız voleybolcu Zehra Güneş'in yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşımlar takipçilerini büyük şaşkınlığa uğrattı.

TAKİÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en göze çarpan yıldızlarından olan Zehra Güneş, sahadaki başarısı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Güneş'in son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımlar takipçilerinden büyük beğeni kazandı.

KEVIN DURANT TAKİP ETMİŞTİ

Saçlarını perçem kestiren Zehra Güneş trafikte arabanın içinden poz paylaştı. Özellikle son Avrupa Şampiyonasında tüm dikkatleri üzerine çeken voleybolcuyu Instagram'dan NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant takibe almıştı.