Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika
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Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü

02.03.2022 18:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini ikiye böldü. Saçlarını perçem kestiren başarılı ismin yeni tarzını bazıları çok beğenirken, bazıları eskiye dön çağrısı yaptı.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan yıldız voleybolcu Zehra Güneş'in yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşımlar takipçilerini büyük şaşkınlığa uğrattı.

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı

TAKİÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en göze çarpan yıldızlarından olan Zehra Güneş, sahadaki başarısı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Güneş'in son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımlar takipçilerinden büyük beğeni kazandı.

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı

KEVIN DURANT TAKİP ETMİŞTİ

Saçlarını perçem kestiren Zehra Güneş trafikte arabanın içinden poz paylaştı. Özellikle son Avrupa Şampiyonasında tüm dikkatleri üzerine çeken voleybolcuyu Instagram'dan NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant takibe almıştı.

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı
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Son Dakika Spor Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika


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