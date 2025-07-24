Zeynep Duru Kokoç Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Zeynep Duru Kokoç Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Gümüş Madalya Kazandı

Zeynep Duru Kokoç Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali\'nde Gümüş Madalya Kazandı
24.07.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Zeynep Duru Kokoç, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye uluslararası başarı getirdi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Zeynep Duru Kokoç, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nden gümüş madalya kazandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları uluslararası arenada başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Zeynep Duru Kokoç, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) gösterdiği üstün performansla gümüş madalya kazanarak hem Türkiye'ye hem de Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne milli gurur yaşattı. Taekwondo branşında Kadınlar 49 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, zorlu eleme turlarını başarıyla geçerek final müsabakasında İspanyol rakibiyle karşı karşıya geldi. Finalde rakibine mağlup olan Zeynep Duru Kokoç, ikinci oldu.

Zeynep Duru Kokoç: "Çok gururluyum"

Müsabaka sonrası duygularını paylaşan Zeynep Duru Kokoç, "Finali kazanmak isterdim ama bu madalya da benim için çok değerli. Milli formayla Avrupa kürsüsüne çıkmak büyük bir onur. Bana güvenen hocalarıma, kulübüme ve aileme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı'dan tebrik

Konya'nın Merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Zeynep Duru Kokoç'u Makedonya'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, "Zeynep Duru Kokoç'un elde ettiği bu başarı bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızın uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırması, emeklerimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu başarıda emeği geçen başta sporcumuzu, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Kulüp olarak genç yeteneklerimizin yanında olmaya ve onların gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Duru Kokoç Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Duru Kokoç Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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