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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak. Maç programına göre, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5. tur maç programı belli oldu
26.12.2023 - 15:18,
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Ocak Salı:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor- Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş- Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir- Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK- Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe- Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor- Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor- Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu - Son Dakika
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