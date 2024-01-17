Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe 2-0 Adanaspor (İlk yarı)

- Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Adanaspor: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, Adanaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Lincoln'ün ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya gitti.
19. dakikada sağ tarafta Batshuayi'nin savunma arkasına attığı pas sonrası Mert Müldür topla buluştu. Mert'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
24. dakikada Mert Hakan sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
29. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lincoln'ün uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada sağ taraftan Mert Müldür'ün ceza sahası içine yerden ortasında penaltı noktası önünde bekletmeden vuran Lincoln'ün şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.
39. dakikada sol tarafta topla buluşan King, ceza sahası içindeki Lincoln'e pasını aktardı. Lincoln'ün pasıyla kale önünde topla buluşan Batshuayi yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, King, Batshuayi
Yedekler: Ömer Bircan Camcı, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Dzeko, Tadic, Kent, Cengiz Ünder, Necat Aydın, Szymanski, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Lukaku, Harun Alpsoy, Kubilay Aktaş, Dabo, Burhan Tuzun, Oberlin, Junior Fernandes
Yedekler: Arda Akbulut, Devran Şenyurt, Metehan Altunbaş, Hakkı Türker, Hıdır Aytekin, Feyzi Yıldırım, Diakite, Yepie Yepie, Cem Güzelbay, Hakan Eroğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Lincoln (dk. 29), Batshuayi (dk. 39) (Fenerbahçe)
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