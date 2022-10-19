Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı devam ediyor. Dün başlayan bu turda bugün 20 mücadele tamamlanırken, rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 takım daha tur atladı - Son Dakika

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