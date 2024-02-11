Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın çekilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

11.02.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Kupası, Hasan Doğan, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:42:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement