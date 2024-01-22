Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Bu turda Galatasaray evinde Bandırmaspor, Fenerbahçe de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Antalyaspor'a konuk olacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Kurada 5. eleme turunda rakiplerini eleyerek son 16 Turuna yükselen 13'ü Süper Lig, 2'si Trendyol 1. Lig ve 1'i de TFF 2. Lig ekibi olmak üzere toplam 16 takım yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
MKE Ankaragücü - 24 Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe - İSTANBUL
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