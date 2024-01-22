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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray evinde Bandırmaspor, Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Antalyaspor'a konuk olacak. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplam 16 takımın yer aldığı turda müsabakalar 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
22.01.2024 - 14:38,
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Bu turda Galatasaray evinde Bandırmaspor, Fenerbahçe de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Antalyaspor'a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kurada 5. eleme turunda rakiplerini eleyerek son 16 Turuna yükselen 13'ü Süper Lig, 2'si Trendyol 1. Lig ve 1'i de TFF 2. Lig ekibi olmak üzere toplam 16 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

MKE Ankaragücü - 24 Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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