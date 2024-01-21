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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yarın saat 14.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve bu turda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig takımları yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak
21.01.2024 - 11:57,
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.

Kaynak: AA
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