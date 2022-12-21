Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı

21.12.2022 23:21

Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırladı. Karşılaşmada ilk yarıyı 2-0 geride kapatan siyah-beyazlılar harika bir dönüşe imza atarak 4-2 galip geldi. Cenk Tosun, attığı gollerle eşitliği getirdi. Ardından N'Koudou ve Weghorts sahneye çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in devleri fire vermedi. Fenerabahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da rakibini eledi.

KARA KARTAL 15 DAKİKADA ŞOK YAŞADI

Şanlıurfaspor, ilk 15 dakikada Kemal Rüzgar'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Siyah-Beyazlılar, 29. dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Atiba ve Dele Alli çıktı, Tayyip Talha ve Gedson Fernandes oyuna girdi.

Cenk Tosun hayata döndürdü! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek Son 16'ya yükseldi

CENK FARKI

Beşiktaş, 67'de Cenk Tosun'la skoru 2-1 getirdi. Cenk Tosun 70'de bir kez daha sahneye çıktı, Beşiktaş beraberliği buldu. 73'te N'Koudou attığı şık golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. 85'te Weghorts, skoru tayin etti: 4-2! Beşiktaş, turu atlayan taraf oldu.

KURA ÇEKİMİ CUMA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuru çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5. Tur maçları 22 Aralık'ta devam edecek. Galatasaray, Keçiörengücü ile oynayacak.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Şanlıurfaspor, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
22:54 Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı
22:13 Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da! 200 milyon euroluk teklif iddiası vardı
21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi
21:41 Kocaeli'de korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğunun cesedi köprü altında bulundu
21:41 Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı
20:54 Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı
20:54 Almanya'da bir markette çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var
20:29 İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü
19:29 TBMM harekete geçti! Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 23:22:09. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement