Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in devleri fire vermedi. Fenerabahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da rakibini eledi.
Şanlıurfaspor, ilk 15 dakikada Kemal Rüzgar'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Siyah-Beyazlılar, 29. dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Atiba ve Dele Alli çıktı, Tayyip Talha ve Gedson Fernandes oyuna girdi.
Beşiktaş, 67'de Cenk Tosun'la skoru 2-1 getirdi. Cenk Tosun 70'de bir kez daha sahneye çıktı, Beşiktaş beraberliği buldu. 73'te N'Koudou attığı şık golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. 85'te Weghorts, skoru tayin etti: 4-2! Beşiktaş, turu atlayan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuru çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5. Tur maçları 22 Aralık'ta devam edecek. Galatasaray, Keçiörengücü ile oynayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı - Son Dakika