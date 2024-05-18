Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Küçük Kızlar Hokey Takımı Bölge Birincisi Oldu

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Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Küçük Kızlar Hokey takımı Kırıkkale'de düzenlenen şampiyonada bölge birincisi oldu.

Kırklareli'nde düzenlenen Okul Sporları Hokey Grup Müsabakaları'nda Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Küçük Kızlar Hokey takımı Zonguldak ilini başarıyla temsil ederek aldığı başarılı sonuçlar ile birlikte bölge birincisi olmaya hak kazandı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Öğrencilerimizi ve antrenör öğretmenimizi tebrik eder, Gaziantep ilinde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde takımımıza başarılar dileriz." denildi. - ZONGULDAK