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2023 Yılında En Çok Arananlar - Son Dakika
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2023 Yılında En Çok Arananlar

Google, 2023 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye'de Sinan Oğan, Dilan Polat ve Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çekerken, dünya genelinde ise İsrail ve Gazze'deki savaş, Türkiye depremi ve filmler öne çıktı.

2023 Yılında En Çok Arananlar
11.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 18:20
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Yoğun bir gündem ile dolu 2023 yılının son günlerini geride bırakırken Google, yıl içinde en çok aratılan kelimeleri açıkladı. Türkiye ve global verilerinin paylaşıldığı içerikte dikkat çeken detaylar yer alıyor. İşte o listeler…

2023'te en çok arananlar – Türkiye

2023 Türkiye için oldukça yoğun bir yıl oldu. Listelere baktığımızda özellikler seçim takviminin ve 6 Şubat'ta depremin etkilerinin yoğun olduğunu görüyoruz.

2023 Yılında En Çok Arananlar

İsimler

1) Sinan Oğan

2) Dilan Polat

3) Zaha

4) Kemal Kılıçdaroğlu

5) Muharrem İnce

6) Zaniolo

7) Icardi

8) Ali Yerlikaya

9) Hakan Fidan

10) Tete

Nerede

1) Deprem Nerede Oldu

2) Elbistan Nerede

3) Gazze Nerede

4) Fas Nerede

5) Nerede Oy Kullanacağım

6) Mescid-i Aksa Nerede

7) Teknofest Nerede

8) Kudüs Nerede

9) Akbelen Nerede

10) Gökçeada Nerede

Kaybettiklerimiz

1) Taha Duymaz

2) Metin Uca

3) Özkan Uğur

4) Seda Fettahoğlu

5) Deniz Baykal

6) Erkin Koray

7) Burhan Çaçan

8) Merve Kayaalp

9) Matthew Perry

10) Mehmet Barlas

Diziler

1) Yalı Çapkını

2) Wednesday

3) Kızılcık Şerbeti

4) Aile

5) Hudutsuz Sevda

6) Şahmaran

7) Yabani

8) The Last of Us

9) Kirli Sepeti

10) Ruhun Duymaz

Tarifler

1) Aşure Tarifi

2) Güllaç Tarifi

3) Acai bowl Tarifi

4) Krem Karamel Tarifi

5) Lalanga Tarifi

6) Topik Tarifi

7) Yağlama Tarifi

8) Kalpli Kurabiye Tarifi

9) Ev Baklavası Tarifi

10) Şiveydiz Tarifi

Şarkı Sözleri

1) Antidepresan Şarkı Sözleri

2) Enerji Şarkı Sözleri

3) Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri

4) Müphem Şarkı Sözleri

5) Ali Cabbar Şarkı Sözleri

6) Manolya Şarkı Sözleri

7) Aşkın Olayım Şarkı Sözleri

8) Mockingbird Şarkı Sözleri

9) Lento Şarkı Sözleri

10) Belki Şarkı Sözleri

Burçlar

1) En Sevilmeyen Burçlar

2) En Üzgün Burçlar

3) En Tatlı Burçlar

4) Toprak Grubu Burçları

5) Sabit Burçlar Hangileri

6) İnatçı Burçlar

7) Aurası Yüksek Burçlar

8) Dişil Burçlar

9) Hava Grubu Burçları

10) Ateş Grubu Burçları

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2023'te en çok arananlar – Tüm dünya

2023 aramalarında ise gündemin savaş ağırlıklı olduğu göze çarpıyor. Ek olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketinin de dünya gündeminde yer aldığını görüyoruz.

Haberler

1) War in Israel and Gaza

2) Titanic submarine

3) Turkey earthquake

4) Hurricane Hilary

5) Hurricane Idalia

6) Hurricane Lee

7) Maine shooting

8) Nashville shooting

9) Chandrayaan-3

10) War in Sudan

Kişiler

1) Damar Hamlin

2) Jeremy Renner

3) Andrew Tate

4) Kylian Mbappé

5) Travis Kelce

6) Jenna Ortega

7) Lil Tay

8) Danny Masterson

9) David Beckham

10) Pedro Pascal

Filmler

1) Barbie

2) Oppenheimer

3) Jawan

4) Sound of Freedom

5) John Wick: Chapter 4

6) Avatar: The Way of Water

7) Everything Everywhere All at Once

8) Gadar 2

9) Creed III

10) Pathaan

Oyunlar

1) Hogwarts Legacy

2) The Last of Us

3) Connections

4) Battlegrounds Mobile India

5) Starfield

6) Baldur's Gate 3

7) Watermelon game

8) Diablo IV

9) Atomic Heart

10) Sons of the Forest

Müzisyenler

1) Shakira

2) Jason Aldean

3) Joe Jonas

4) Smash Mouth

5) Peppino di Capri

6) Gino Paoli

7) Tom Kaulitz

8) Kellie Pickler

9) José Luis Perales

10) Anna Oxa

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji 2023 Yılında En Çok Arananlar - Son Dakika


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