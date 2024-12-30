4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk - Son Dakika
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Teknoloji

4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk

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Vatandaşlar, güneşli havada girdikleri tünelden 4 dakika sonra karlı havaya çıktı. İklim değiştiren tünelde yazdan kışa yolculuk kameraya yansıdı.

30.12.2024 16:40  Güncelleme: 16:49
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Antalya'nın İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2023 yılında hizmete açılan tünel Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak mesafeyi 4 saatten 2.5 saate düşürdü.

4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk

TÜNELİN İKİ UCUNDA İKİ FARKLI İKLİM

Aracıyla tünelden geçerken girişten itibaren yolu cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın çektiği görüntüler tünelin iki ucundaki iki farklı iklimi gözler önüne serdi.

4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLDU"

Nazmi Şimşek isimli sürücü, "5 kilometre uzunluğu olan Demirkapı tünelinin güneyinde ılıman bir hava vardı. Kuzeyinde Konya tarafında güzel bir kar manzarasıyla karşılaştık. Çocuklarımla ailecek güzel bir gün geçirdik. Özellikle Manavgatlılar ile Seriklilerin ilgi odağı oldu. Bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.

4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk
Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji 4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    aman ne haber Türkiye yeni bilimsel biseyler keşfetti 7 16 Yanıtla
  • mevlan tanyeri:
    Tünelide Erdoğan yaptı 4 2 Yanıtla
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