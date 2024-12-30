4 dakikalık tünelde yazdan kışa yolculuk

Teknoloji

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Antalya'nın İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2023 yılında hizmete açılan tünel Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak mesafeyi 4 saatten 2.5 saate düşürdü.

TÜNELİN İKİ UCUNDA İKİ FARKLI İKLİM

Aracıyla tünelden geçerken girişten itibaren yolu cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın çektiği görüntüler tünelin iki ucundaki iki farklı iklimi gözler önüne serdi.

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLDU"

Nazmi Şimşek isimli sürücü, "5 kilometre uzunluğu olan Demirkapı tünelinin güneyinde ılıman bir hava vardı. Kuzeyinde Konya tarafında güzel bir kar manzarasıyla karşılaştık. Çocuklarımla ailecek güzel bir gün geçirdik. Özellikle Manavgatlılar ile Seriklilerin ilgi odağı oldu. Bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.