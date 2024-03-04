AB, Apple\'a 1,8 Milyar Euro Para Cezası Verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına (iOS) yönelik müzik uygulamaları konusunda “pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi.
Bu, komisyon tarafından “AB antitröst kuralları” kapsamında teknoloji şirketlerine verilen üç büyük cezadan biri oldu.
AB Komisyonu, İsveç kökenli müzik platformu Spotify tarafından 2019 yılında yapılan başvuru üzerine Apple ile ilgili bir soruşturma başlattı.
Spotify’ın başvurusunda Apple'ın son yıllarda sunduğu seçenek ve yeniliklere, kullanıcıların zararına olan birtakım sınırlamalar getirdiği savunuluyordu.
Müzik platformuna göre Apple, Spotify üyelerine sürekli zorluk ve engeller çıkartıyordu.
AB Komisyonu tarafından sürdürülen soruşturmanın sonuçları Pazartesi günü açıklandı.
Soruşturma sırasında özellikle, Apple'ın uygulama geliştiricilerine, iOS kullanıcılarını uygulama dışında sunulan alternatif ve daha ucuz müzik aboneliği hizmetleri hakkında bilgilendirmelerini engelleyen kısıtlamalar uyguladığı belirlendi.
Komisyona göre şu anda geliştiricilerin uygulamalarını dağıtabilecekleri bir App Store'un tek sağlayıcısı olan Apple, elindeki bu yetkiyi kötüye kullandı.
AB Komisyonu’nun başlattığı soruşturma kapsamında, Apple'ın müzik uygulaması geliştiricilerinin, iOS kullanıcılarını uygulama dışında mevcut daha ucuz ve farklı müzik abonelik hizmetleri hakkında tam olarak bilgilendirmesini ve bunlara nasıl abone olunacağı konusunda herhangi bir talimat vermesini yasakladığı belirlendi.
Komisyon, Apple’ın ceza almasına neden olan özel üç önemli ihlali şöyle sıraladı:
Soruşturma sonucunda Apple'ın, “Adil olmayan ticari koşullara yol açarak” Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın (TFEU) 102 (a) maddesini ihlal ettiği belirlendi.
Soruşturma sonunda, iOS kullanıcılarının uğradığı zararlar da şöyle sıralandı:
Bu nedenle komisyon, AB antitröst kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Apple’a 1,8 milyar euro para cezası verdi.
Bu, AB Komisyonu'nun teknoloji şirketlerine uyguladığı üç en büyük antitröst cezasından biri oldu.
Komisyon 2018 yılında Google'a 5 milyar euro, Facebook’un ana şirketi Meta’ya da 1,3 milyar euro para cezası vermişti.
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