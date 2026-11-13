Ankara-Samsun hızlı tren hattı Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara-Samsun hızlı tren hattı Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara-Samsun hızlı tren hattı Sarp Sınır Kapısı\'na kadar uzatılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Yardımcısı Boyraz, hattın ilerleyen dönemde Sarp Sınır Kapısı'na ulaşacağını bildirdi. Boyraz, OMÜ UFEST'te öğrencilerle buluşarak ulaştırma vizyonunu ve demir yolu projelerini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST) kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Ankara- Samsun hızlı tren hattının inşaatının sürdüğünü belirten Boyraz, hattın ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), 12-13 Kasım tarihlerinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalin kapanış gününde üniversiteyi ziyaret eden Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, ilk olarak OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile makamında görüştü. Ardından festival alanındaki stantları gezen Boyraz, kurumların yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta öğrencilerle buluşan Boyraz, Türkiye'nin ulaştırma yatırımları, yerli ve milli teknoloji projeleri ile demir yolu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ANKARA-SAMSUN HIZLI TREN HATTI SARP'A KADAR UZAYACAK"

UFEST kapsamında Türkiye genelinde 70'in üzerinde program gerçekleştirdiklerini ifade eden Boyraz, ulaştırma politikalarını toplumun her kesimiyle istişare ederek hayata geçirdiklerini söyledi. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleri ile Avrasya Tüneli'nin Türkiye'nin önemli başarıları arasında yer aldığını kaydeden Boyraz, yerli ve milli teknoloji çalışmalarına da değindi. Türkiye'nin saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve milli tren ürettiğini belirten Boyraz, ülkenin kendi uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri olduğunu dile getirdi. Ankara-Samsun hızlı tren hattının inşaatının devam ettiğini aktaran Boyraz, demir yolu ağının ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacağını kaydetti.

"BU PROJELERİ GELECEKTE SİZ DEVRALACAKSINIZ"

Gençlere seslenen Boyraz, yerli ve milli trenin tasarımından üretimine kadar birçok aşamada genç mühendislerin görev aldığını vurguladı. Gelecekte Türkiye'nin büyük projelerini bugünün öğrencilerinin devralacağını belirten Boyraz, öğrencileri Çamlıca Kulesi, Sakarya'daki TÜRASAŞ fabrikası ve TUSAŞ tesislerine teknik geziye davet etti. Boyraz, öğrencilerle cep telefonu numarasını da paylaşarak gençlerle iletişimin önemine dikkat çekti.

"ULAŞIM, DEVLETLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK BİR GÜÇTÜR"

Programın açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise ulaşımın tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde ve devletlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda ulaşım ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Aydın, kara yollarından demir yollarına, hava ulaşımından denizciliğe ve haberleşme altyapısına kadar yapılan çalışmaların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini söyledi. Aydın, "Ankara-Samsun hızlı tren projesi, bu dönüşümün en önemli adımlarından biridir. Samsun Limanı'nın Mersin Limanı ile demir yolu üzerinden bütünleşmesi hedefi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yeni bir lojistik perspektif sunmaktadır. Şehir içi ulaşımda raylı sistem yatırımları, bütüncül yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Bütün bu yatırımların anlamı, yalnızca ulaşımın kolaylaşması değildir. Bunlar; daha fazla üretim, daha güçlü ticaret, yeni istihdam alanları, gelişen turizm, büyüyen sanayi ve şehirlerimizin artan rekabet gücü demektir. Samsun'un ulaşım ağlarıyla güçlenmesi, yalnızca kentimizin değil, bütün Orta Karadeniz'in geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Programın sonunda, etkinliğe kayıt yaptıran ve salonda bulunan katılımcılar arasında yapılan çekilişle 4 öğrenciye Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

11 KURUM TEK ÇATI ALTINDA TANITILDI

Bakanlığın "Üniversite Etkinlik Modeli" kapsamında kış dönemi rotasına dahil edilen OMÜ buluşmasında kurumlar stant açtı. Ziyaretçiler, kurulan simülatörler ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini yakından test etme ve kurum yetkililerinden kariyer olanakları hakkında doğrudan bilgi alma imkanı buldu.

Kaynak: İHA
Sarp Sınır KapısıOsman BoyrazTeknolojiEkonomiAnkaraSamsunEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim’in sözleriyle yaktı Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Alışverişte yeni dönem Kimse sizi buna zorlayamayacak Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
ABD’de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:43
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor
Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:29
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 18:48:47. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara-Samsun hızlı tren hattı Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android