 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple, 2023'te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Apple, 2023'te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu

Apple, Uluslararası Veri Kurumu (IDC) verilerine göre 2023 yılında dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu. Samsung ise 12 yılın ardından liderliğini kaybetti. Apple'ın telefon satışlarındaki başarısı, pandemi sürecindeki telefon yenileme ve yüksek faizler nedeniyle yavaşlayan akıllı telefon satışlarının aksine gerçekleşti. Huawei'nin ulusal güvenliğe tehdit ilan edilmesiyle birlikte Apple, Çin pazarında rekabet avantajı elde etti. Samsung ise düşen talep ve ucuz Android telefon üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Apple, 2023\'te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu
17.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

Katie Silver | BBC Ekonomi Muhabiri

Apple, 2023’te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu. Samsung ise 12 yılın ardından liderliğini kaybetti.

International Data Corporation (Uluslararası Veri Kurumu – IDC) verilerine göre dünyadaki telefon üretiminin beşte birinden fazlasını Amerikan teknoloji devi Apple gerçekleştirdi.

Güney Kore şirketi Samsung ise yüzde 19,4 paya sahip oldu.

Samsung’u, Çinli şirketler OPPO ve Transsion takip etti.

Pandemi sürecinde pek çok kişinin akıllı telefonlarını yenilemesi, ardından başlayan hayat pahalılığı ve yüksek faizler nedeniyle son dönemde akıllı telefon satışları yavaşladı.

IDC’ye göre geçen yıl dünya genelinde 1,2 milyar akıllı telefon satıldı. Bu bir önceki yıldan yüzde 3 daha az. Aynı zamanda son 10 yılın en düşük senelik satış miktarı.

Uzmanlar satışların bu yıl tekrar artmasını bekliyor.

Apple’ın yükselişi

IDC, geçen yıl 234 milyon telefon satan Apple’ın bu süreçteki “en büyük kazanan olduğunu” aktarıyor.

IDC’den Nabia Popal, “Apple ilk üç içinde satışını artıran tek şirket olmanın yanı sıra ilk defa yıllık olarak en çok telefon satan şirket unvanını da ele geçirdi” diyor ve ekliyor:

“Üstelik bunu, farklı ülkelerdeki yeni yasal düzenlemeler ve en büyük pazarı Çin’de Huawei’nin artan rekabetine rağmen yapmayı başardı.”

Huawei, ABD tarafından ulusal güvenliğe tehdit ilan edilerek ABD malı çiplere erişiminin kısıtlanmasının ardından son dönemde kendi çiplerini geliştirme konusunda önemli mesafe kaydetti.

Telefonlarını yenilemek isteyenlere eski iPhoneları karşılığında indirim yapması ve bazı ülkelerdeki taksitsiz faiz imkanı, üst model iPhonelara yönelik talebin yüksek seyretmesini sağladı.

Samsung’un düşüşü

Öte yandan bu durum, bugüne kadar dünyanın en büyük telefon üreticisi olmanın yanı sıra dünyanın en büyük televizyon ve hafıza çipi üreticisi de olan Samsung için kötü haber.

Şirket bu ay yaptığı açıklamada, elektronik ürünlere yönelik talebin küresel olarak azalması nedeniyle kârlılığının beklenenden fazla düşeceğini duyurmuştu.

Samsung aynı zamanda Xiomi ve Transsion gibi daha ucuz Android telefon üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.

Özellikle gelişmekte olan pazarlarda fiyata daha fazla önem veren tüketiciler bu markalara yöneliyor.

IDC son dönemde sayıca çoğalan Android üreticilerinin “piyasayı parçalaması”, tüketicilerin katlanan telefonlar ve yapay zekaya ilgisinin artması nedeniyle akıllı telefon pazarının “çok ilginç bir döneme girdiğini” de ekliyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Cep Telefonu, Samsung, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, 2023'te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu - Son Dakika

BBC

13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, 2023'te dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement