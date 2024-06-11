Apple Intelligence ile Yapay Zeka Yenilikleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Apple Intelligence ile Yapay Zeka Yenilikleri Tanıtıldı

Apple, yazılım geliştiricileri toplantısında yapay zekayı cihazlarına nasıl ekleyeceğini duyurdu. Yapay zekanın uygulama içi olarak kullanılacağı belirtilirken, Apple Intelligence başlığıyla tanıtılan yenilikler arasında yazım araçları, Siri'nin geliştirilmiş özellikleri ve Mac'in Sequoia sürümündeki Aynalama özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca iPad'lerde AI destekli hesaplama uygulaması ve el yazısı notlarının düzenlenmesi gibi yenilikler de sunuldu. Güncellemeler sonbaharda yeni sürüm çiplere sahip cihazlara yüklenecek ve mahremiyet konusunda da önlemler alındığı belirtildi.

11.06.2024 14:26
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Apple'ın 2007 yılında ilk iPhone'u duyurduğu Haziran etkinliğinden 17 yıl sonra Pazartesi akşamı yapılan yazılım geliştiricileri toplantısında (WWDC 2024) şirketin yapay zekayı cihazlarına nasıl ekleyeceği sorusu cevap buldu.

Apple yaptığı tanıtımda yapay zekanın büyük oranda uygulama içi olarak kullanılacağını savunuyor.

Bu nedenle Artificial Intelligence’ın İngilizce karşılığı olan yapay zeka yerine, bir kelime oyunu ile Apple Intelligence başlığı kullanılıyor.

Apple Intelligence ile gelecek yenilikler arasında “yazım araçları” başlığı öne çıkıyor.

Örneğin elektronik postalara, AI ile farklı seçeneklerde kimlik kazandırılabiliyor. Bu seçenekler, daha arkadaşça, daha profesyonel ya da daha özlü bir dil seçenekleri olarak kullanıcıya sunuluyor.

Yazım araçları özellikleri arasında, yazım hatalarını kontrol edecek “prova okuması” da bulunuyor.

Apple’ın sanal asistanı Siri de AI ile oldukça etkin bir kimliğe bürünüyor gibi görünüyor.

Siri günlük konuşma diline daha hakim hale geliyor. Kurduğunuz temaslar üzerinden geriye doğru tarama yaparak, örneğin annenizin uçak saatini komutla önünüze getirebiliyor.

Yine örneğin, fotoğraf albümünüzde bulunan özel bir kareyi yine komutla çağırabileceksiniz.

Komutla içerik üretme konusunda başka yenilikler de tanıtıldı. Yapay zeka kullanılarak, örneği hayal edilen bir emoji oluşturulabilecek.

Sonbaharda gelecek önemli yeniliklerden Mac’in son sürümü Sequoia’daki “Aynalama” özelliği olarak dikkat çekiyor.

Bu sürüme sahip Mac kullanıcıları iPhone’larını bir uygulama olarak kişisel bilgisayarlarına ekleyebilecek. Telefon ekranlarındaki tüm uygulamaları bilgisayar üzerinden kontrol edebilecek.

iPad’e dikkat çeken işlem uygulaması

Bir süredir kişisel bilgisayar tercihi olarak yeni bir kulvar açan iPad’lerde bir takım yenilikler dikkat çekiyor.

Bunlardan en belirgin olanı, AI ile desteklenen hesaplama uygulaması olacak. Yeni sürüm iPad’lerde, kalem kullanarak karmaşık hesaplamalar, matematik işlemleri yapılabilecek.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu özellikle, Microsoft’un amiral gemisi uygulamaları arasında olan Excel’in işlem ve formül yetenekleri arasında benzerlik kuruyor.

Aynı şekilde iPad ekranında el yazısı ile alınan notların göze daha düzgün gelmesi de bir AI dokunuşuyla sağlanabilecek.

Apple’ın tanıttığı yenilikler bu yıl sonbahardan itibaren yeni sürüm çiplerin bulunduğu cihazlara güncelleme şeklinde yüklenecek.

Bu ne demek?

Örneğin M1 çiple çalışmayan geçmiş yıllara ait bir iPad kullanıyorsanız, bu yeniliklerden faydalanamayacaksınız.

Yine son Apple Intelligence yenilikleri büyük oranda iPhone 15 Pro ile başlayan modellerde IOS 18 ile hayata geçecek.

Mahremiyet konusu

Kişisel bilgiler ve mahremiyet başlığına da yapılan sunumda özel bir başlık açıldı.

Apple tanıttığı yapay zeka içeren yeniliklerin büyük oranda cihaz içi olarak yapılacağını savunuyor. Ancak bazı durumlarda sunuculara ihtiyaç duyulacağı kabul ediliyor.

Örneğin bir yemek tarifi almak istediğiniz durumlarda, size ChatGPT'ye başvurmak isteyip istemediğiniz sorulacak.

Bu tanıtımda sunucuya başvuru gerektiren daha kapsamlı yanıtlar söz konusu olduğunda, cihazla sunucu arasında kurulacak bağlantının şifreli olacağı sözü veriliyor.

Şirket dijital güvenlik sözünün yanında, bağımsız uzmanların da mahremiyet ihlali incelemesi yapabileceğini garanti ediyor.

Başka neler tanıtıldı?

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Apple Intelligence ile Yapay Zeka Yenilikleri Tanıtıldı - Son Dakika

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