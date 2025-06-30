Asteroitler: Dünyayı Tehdit Eden Gökyüzü Kayaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji
BBC

Asteroitler: Dünyayı Tehdit Eden Gökyüzü Kayaları

Asteroitler: Dünyayı Tehdit Eden Gökyüzü Kayaları
30.06.2025 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşan asteroitleri izleyerek potansiyel tehlikeleri ve yaşamın kökenini araştırıyor.

Asteroitleri muhtemelen sadece bilimkurgu filmi izlerken veya haberlerde Dünya'ya çarpabileceği söylendiğinde düşünüyoruz. Ancak bazı kurum ve gözlemevlerinin onları sürekli izlemesinin bir nedeni var.

Asteroitler, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumundan kalan kayalıklar. Bilinen bir milyondan fazla asteroit var ve bunların çoğu, Mars ve Jüpiter arasında Güneş'in yörüngesinde dönen ana asteroit kuşağında bulunuyor.

Emekli Gezegen ve Uzay Bilimleri profesörü Monica Grady, bazı asteroitlerin Dünya'ya yaklaştığını ve onların hayatın kökenini anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor:

"Bu asteroitlerin bazılarında yaşamın yapı taşları olabilecek çok sayıda organik bileşik var. Bir hipoteze göre Dünya'da yaşam, onun bileşenlerini taşıyan asteroitler tarafından Dünya'ya getirildiği için başlayabildi."

Çoğu asteroit zararsız ve fazla ses çıkarmadan geçip gider, ancak bazıları takip etmeye değer.

Edinburgh Üniversitesi Fizik ve Astronomi bölümünden Agata Rozeck, "Dünya'ya yaklaşan nesnelere çok ilgi gösteriliyor. Etkisini engellemek ve bazen de tahmin etmek için yörüngeleri öğrenilenene kadar yakından takip ediliyorlar. Dünya'dan uzakta, alışılmadık bileşime sahip nesneler arıyoruz" diyor.

Boyut söz konusu olduğunda, büyük asteroitler daha az endişe verici.

"Tam olarak nerede olduklarını ve nereye gittiklerini biliyoruz" diyen Rozeck ekliyor: "Hareketlerini yöneten yasaları çok iyi anlıyoruz ve onları daha iyi anlamak için alışılmadık durumları inceliyoruz.

"Yörüngeleri bilinene kadar endişe verici olabilenler, küçük ve tespit edilemeyenler."

Bununla birlikte bilim insanları şu anda dört ana asteroiti izliyor.

1. Apophis

Adını Mısır'ın kaos ve yıkım tanrısından alan Apophis, 2004 yılında keşfedildi.

NASA "Apophis'in en az 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpma riski olmadığından emin" olunduğunu söylüyor.

Rozeck, "13 Nisan 2029'da Dünya'nın yanından güvenli bir şekilde geçeceğini biliyoruz" diyor:

"Keşfedildiği günden bu yana kapsamlı bir şekilde gözlemleniyor. Dünya'nın yakınlığının asteroiti gerebileceğini ve şeklini değiştirebileceğini düşünüyoruz."

Nasa'ya göre, Dünya'nın yerçekimi Apophis'in Güneş etrafındaki yörüngesini değiştirecek ve hatta asteroitte bazı küçük heyelanlara neden olabilecek.

Ortalama çapı 340 metre yani yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda olan asteroit, Dünya yüzeyinden yaklaşık 32 bin km uzaklıktan geçecek.

Bu çıplak gözle görülebilecek kadar yakın.

2. 2024 YR4

NASA tarafından 53-67 metre olduğu tahmin edilen, yani yaklaşık 15 katlı bir bina büyüklüğündeki 2024 YR4, 2024'te keşfedildi ve az bir ihtimalle 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali olduğu ortaya çıkınca haberlerde yerini aldı.

Dünya'ya çarpma ihtimali 32'de bir olarak tahmin ediliyordu, ancak NASA daha bu ihtimali eledi.

Grady, "Dünya ile çarpışma rotasında olan bir asteroiti gözlemlemenin getirdiği zorluklardan biri de bu olasılığa karar vermek" diyor.

2024 YR4'ün Ay'a çarpma ihtimali hala yüzde 3,8. Ancak NASA, bir çarpışma olsa bile bunun Ay'ın yörüngesini değiştirmeyeceğini ekliyor.

3. Didymos ve Dimorphos

Yunancada ikiz anlamına gelen Didymos bir asteroit ve Dimorphos da onun yörüngesinde dönen küçük bir uydu.

İkisi de Dünya için bir tehdit olarak kabul edilmiyor ancak nispeten yakınından geçiyorlar.

2022'de, NASA ünya'yı tehdit edebilecek asteroitlerin güvenli bir şekilde yoldan çekilip çekilemeyeceğini test etmek için Çift Asteroit Yönlendirme Testi'ni (DART) Dimorphos'a yönlendirmişti.

Dimorphos ve Didymos dikkatlice seçilmişti. İkisi de Dünya ile çarpışabilecek bir yörüngede değildi.

Rozeck, "Gezegen savunmasının ilk pratik testinde, Dimorphos uydusuna çarparak Didymos etrafındaki yörüngesini değiştirdi" diyor:

"Gelecek yılki Hera misyonuna kadar gözlemlemeye devam ediyoruz."

4. Psyche

NASA tarafından "ana asteroit kuşağındaki en ilgi çekici nesnelerden biri" olarak tanımlanan Psyche, 1852'de keşfedildi. Adını Yunan tanrıçasından alıyor.

Jüpiter ve Mars arasında Güneş'in yörüngesinde dönen Psyche, bizden çok uzakta. Metal ve kayadan oluştuğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları, metalin çoğunun bir gezegenimsi yapının çekirdeğinden geldiğini düşünüyor ve bunu incelemek, Dünya'nın çekirdeğinin ve diğer gezegenlerin çekirdeğinin nasıl oluştuğunu ortaya çıkarabilir.

2023'te NASA, onu haritalamak ve incelemek için bir misyon başlattı.

Yeni keşifler

Vera Rubin Gözlemevi Haziran 2025 başlarında yeni teleskopunun Dünya yakınlarında sadece 10 saatte 2 binden fazla yeni asteroit ve yedi uzay nesnesi tespit ettiğini açıkladı.

Yılda, yeryüzündeki ve uzaydaki diğer tüm gözlemevleri tarafından yaklaşık 20 bin asteroit keşfediliyor.

Prof. Grady "Gece gökyüzünün tamamını haritalamak istiyorsanız, gerçekten çok geniş bir görüş alanına sahip olmalısınız. Vera Rubin Gözlemevi'ndeki bu teleskop da buna sahip" diyor.

Gözlemevi, projenin ilk birkaç yılında milyonlarca yeni asteroit keşfetmeyi beklediğini, bilim insanlarına izleyecekleri daha fazla asteroit ve Güneş Sistemi hakkında daha fazla ipucu sağlayacağını söylüyor.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Asteroitler: Dünyayı Tehdit Eden Gökyüzü Kayaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu
UTTS cihazının montajı için son 2 gün Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
Meteoroloji’den 21 kente sarı kodlu uyarı Sağanak ve rüzgar bekleniyor Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü
Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Çin, ABD’nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Manisa’da minibüste 1 kişi ölü bulundu Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu
Trump’tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın

07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
11:31
Annenin “Bu çocuk bizi öldürecek“ mesajından 1 saat sonrası korkunç
Annenin "Bu çocuk bizi öldürecek" mesajından 1 saat sonrası korkunç
10:51
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
10:48
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:34
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
10:19
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi gören genç hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi gören genç hayatını kaybetti
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
09:59
Taksim Meydanı’nda 6 kişi 1 kişiyi döverek öldürdü
Taksim Meydanı'nda 6 kişi 1 kişiyi döverek öldürdü
09:48
Trump’tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
09:41
Manisa’da minibüste 1 kişi ölü bulundu
Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu
09:39
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 08:08:23. #7.11#
SON DAKİKA: Asteroitler: Dünyayı Tehdit Eden Gökyüzü Kayaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.