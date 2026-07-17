Atatürk Üniversitesi\'nde Bilimsel Başarı Artıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısını bin 484'ten bin 854'e çıkararak 370 yayınlık artışla Türkiye'de en fazla artış sağlayan üniversite olduklarını söyledi.

Sağlık alanındaki yapay zeka patentlerinde 18 patentle Türkiye birinciliğine ulaşan Atatürk Üniversitesi, 2025 yılında 24 patent tescili ve 14 uluslararası patent başvurusu gerçekleştirdi. Clarivate InCites verilerine göre dünya genelinde en fazla atıf alan 231 bilimsel yayınla Türkiye'de ilk sırada yer alan üniversite, 62 bilimsel dergiyi 252 uluslararası indekste taratmayı başardı. Uluslararası sıralamalarda da yükselişini sürdüren Atatürk Üniversitesi, RUR 2026'da Türkiye'de 20'ncilikten 12'nciliğe, URAP'ta ise 12'ncilikten 8'inciliğe yükseldi. THE Asya Üniversiteleri sıralaması'nda ilk 300, Webometrics'te ise dünya 655'incisi oldu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sıralamasında 3 alanda dünyanın ilk 10'u, 12 alanda ilk 50'si arasına giren üniversite, 9 alanda Türkiye birinciliği elde etti. Yaz okulunda 113 üniversiteden bini aşkın başvuru alınırken, 100'ün üzerinde derste 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca KUDAKAF'26'ya 60 binden fazla öğrenci katıldı.

Akademik başarılar ve bilimsel üretimde tarihi yükseliş

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel üretimde önemli bir ivme yakaladığını belirterek, "SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayımızı bir önceki yıla göre yükselten üniversitemiz, tüm Türkiye üniversiteleri arasında yayın sayısını en fazla artıran kurum olarak ilk sırada yer aldı. Bilimsel üretimde yalnızca nicelik değil, nitelik odaklı yükseliş uluslararası göstergelerle ortaya konuluyor. Clarivate InCites platformundan 13 Temmuz 2026 tarihinde alınan verilere göre Atatürk Üniversitesi, 2025 yılında yayımlanan ve dünya genelinde en yüksek atıf alan yayınların yüzde 10'luk diliminde yer alan 231 bilimsel yayınıyla Türkiye'de birinci sıraya yerleşti. Üniversitemiz bünyesinde yayımlanan bilimsel dergiler; 2025 yılı Scopus verileriyle uluslararası akademik görünürlük açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 62 derginin 252 uluslararası indeks kaydıyla tarandığı üniversitemizde CiteScore değerleri büyük ölçüde yukarı yönlü seyretti. Öne çıkan dergiler alanlarındaki küresel sıralamalarla da adından söz ettirdi" dedi.

Sağlık, teknoloji ve patent çalışmalarını anlattı

Üniversitenin sağlık ve teknoloji yatırımlarına değinen Hacımüftüoğlu, "Araştırma Hastanemiz bünyesinde ilk kez ileri teknolojiye sahip nöroanjiografi cihazı hizmete alındı. Cihaz; tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde çağdaş tıbbın gerektirdiği en üst teknolojik standartları karşılayacak. 2025 Yılı Patent Ödül Töreni gerçekleştirildi. Yıl içinde tescil edilen patentler ve uluslararası başvurularla dikkat çeken bir çıkış yakalandı. Artificial Intelligence Technologies - Yapay Zeka Teknolojileri 2025 araştırmasına göre sağlık alanında yapay zeka temelli patentlerle Türkiye'deki üniversiteler arasında en yüksek patente sahip üniversite olduk. Tüm kurum ve kuruluşların değerlendirildiği genel sıralamada ise 3. sırada yer aldık. Atatürk Üniversitesi Refraktif Cerrahi Merkezi, Türkiye üniversiteleri arasında bir ilke imza atarak aynı çatı altında SMILE Pro ve ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer sistemlerini hizmete sundu. Dünyanın en ileri refraktif cerrahi teknolojilerinden biri olan SMILE Pro, yapay zeka destekli hassasiyetiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir tedavi imkanı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim, öğrenci projeleri ve bölgesel kalkınma vurgusu

Öğrenci odaklı uygulamalar ve bölgesel projelere de değinen Hacımüftüoğlu, "Başarılı lisans öğrencilerini akademik kariyer süreçlerine erkenden dahil etmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı: Bütünleşik Yüksek Lisans Programı başlatıldı. İlkini geçen akademik dönemde uygulamaya koyulan ve üniversite tarihinde ilk kez başarı sıralamasında derece elde eden öğrencilere burs imkanı tanıyan uygulama bu yıl da sürdürülüyor. Üniversitemize 113 farklı yükseköğretim kurumundan bini aşkın öğrenci başvurusu alınmıştır. Ders dönemi 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayan yaz okulu açılan 100'ün üzerindeki derse kayıt yaptıran 4 bin öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi - TÜME Vakfı ile önemli bir iş birliğine imza atılarak Yapay Zeka Tabanlı Otonom Eğitim ve Araştırma Çiftliğinin üniversitemizde kurulması için ilk adım atıldı. Bölgemizdeki üniversiteler ile iş birlikleri ve bölgesel kalkınma için görüşmelere devam ediyoruz. 25 tematik alanda kurulan komisyonlar aracılığıyla 300'ü aşkın paydaşın, 65'ten fazla kurumun ve 150'ye yakın toplantının ürünü olan kapsamlı bir ortak akıl süreci somut bir çıktıya dönüştürüldü. Öğretim üyelerimiz, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Erzurum'un öncelikli sorunlarına bilim temelli, saha odaklı ve uygulanabilir çözümler üretmektedir" diye konuştu.

Uluslararası başarılar ve sıralamalarda yükseliş

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sonuçlarını paylaşan Hacımüftüoğlu, "Tıp ve sağlık alanındaki yükselişimiz sürüyor. THE sıralamasında Tıp ve Sağlık alanında dünya genelinde 601-800 bandında yer alan üniversitemiz, Türkiye genelinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer alma başarısı gösterdi. Round University Ranking (RUR), 2026 yılı sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yıl Türkiye sıralamasında 20'nci sırada bulunan Atatürk Üniversitesi, sekiz basamak birden yükselerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Atatürk Üniversitesi URAP listelerinde önemli bir yükseliş göstererek Türkiye'nin ilk 8 üniversitesi arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında 921'inci, Türkiye sıralamasında ise 12'nci sırada yer alan üniversitemiz, bu yıl gösterdiği güçlü performansla Türkiye genelinde 8'inci sıraya yerleşti. Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Webometrics Rankings'e göre dünya genel sıralamasında 655. bandına yükseldik. Times Higher Education tarafından açıklanan World University Rankings 2026 Asia sonuçlarına göre ise ilk 300 üniversite arasında yer aldık. Birleşmiş Milletler tarafından 17 başlık altında belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Atatürk Üniversitesi 3 alanda dünyanın ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı ve 9 alanda Türkiye birincisi oldu. 12 alanda dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan üniversitemiz, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi bir başarıya imza attı" dedi.

Teknoloji yatırımları, uluslararası iş birlikleri ve spor başarıları

Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye'nin en büyük kariyer organizasyonları arasında gösterilen ve üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen fuar, 60 bini aşkın öğrencinin katılımıyla sona erdi. Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'26) kapsamında Türkiye'nin ilaç sektörüne yön veren önemli temsilcileri bir araya getiren kritik bir zirveye ev sahipliği yapıldı. Sağlıkta yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda atılan stratejik adımlar açısından dikkat çekti. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilen imza töreniyle Erzurum'un 2028 yılında düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarına ev sahipliği resmiyet kazandı. Avrupa Üniversite Sporları Birliği Başkanı Haris Pavleti'in ev sahipliğinde düzenlenen törende Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi ile birlikte uluslararası üniversite sporları adına önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Erzurum, milli teknoloji hamlesine güç katacak yeni bir yatırımla buluştu. Milli Teknoloji Atölyelerinin Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız binası üniversitemiz kampüsünde inşa ediliyor. Tamamlandığında tam teşekküllü bir teknoloji atölyesi hüviyeti kazanacak olan bu merkez, gençlerimizin teknoloji ve inovasyon vizyonuna önemli katkı sunacak. Beş ülke, stratejik ortaklıklar ve yeni iş birliği anlaşmalarıyla küresel açılımımızı güçlendiriyoruz. Türkiye'nin en yüksek rakımda bulunan, dünyanın ise sayılı parkları arasında yer alan Ata Botanik Bahçesi, yaşadığı çevre düzenleme, bakım ve yenilenme sürecinin ardından dünya standartlarına ulaştığı konuma yeniden kavuşacak. Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, endemik bitki, böcek ve hayvan türlerinin tespit edilmesi, bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınarak arşivlenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını güçlendirecek 30 milyon TL'lik önemli bir destek almaya hak kazandı. Akademik ve bilimsel başarılarını sportif alandaki üstün performansıyla taçlandıran Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 spor sezonunda elde ettiği 15 altın, 14 gümüş ve 21 bronz olmak üzere toplam 50 madalya ile Türkiye'deki üniversiteler arasında spor başarılarında ilk 10 içerisinde yer aldı." - ERZURUM