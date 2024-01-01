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Avrupa Birliği, exascale düzeyinde çalışacak süper bilgisayar projesi JUPITER'i hayata geçiriyor - Son Dakika
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Avrupa Birliği, exascale düzeyinde çalışacak süper bilgisayar projesi JUPITER'i hayata geçiriyor

Avrupa Birliği, bilimsel araştırma ve geliştirme için exascale düzeyde çalışacak JUPITER adlı süper bilgisayar projesini hayata geçirmeyi amaçlıyor. JUPITER, saniyede 1 kentilyon işlem yapabilme kapasitesiyle Avrupa'yı yüksek performanslı bilgi işlem alanında lider yapacak. Proje, iklim değişikliği, ilaç keşfi ve kuantum fiziği gibi kritik alanlardaki araştırmaları hızlandıracak. JUPITER'in tamamlanması için 500 milyon euro ve yıllık 100 milyon euro elektrik masrafı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği, exascale düzeyinde çalışacak süper bilgisayar projesi JUPITER\'i hayata geçiriyor
01.01.2024 - 18:28,  Güncelleme: 18:31
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Avrupa Birliği, bilimsel araştırma ve geliştirme için "benzeri görülmemiş bilgi işlem gücü" sunacak süper bilgisayar üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. JUPITER adlı, exascale düzeyde çalışacak projeyi hayat geçirmeyi amaçlıyor. AB ve büyük teknoloji şirketlerinin süper bilgisayarı, Avrupa'yı yüksek performanslı bilgi işlem alanında lider yapacak.

Avrupa süper bilgisayarı JUPITER nedir?

2024'ün başlarında faaliyete geçmesi planlanan JUPITER, 1 exaflop işlem gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanıyor. Bu da saniyede 1 kentilyon (19 haneli sayı) işlem yapabileceği anlamına geliyor. Günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından bile bir milyon kat daha hızlı hesaplama gücünü temsil ediyor.

Avrupa Birliği, exascale düzeyinde çalışacak süper bilgisayar projesi JUPITER'i hayata geçiriyor

Resmi açıklamalara göre işlem kapasitesinin sınırları, daha önce imkansız olan simülasyonlara ve hesaplamalara izin verecek. Jülich Süper Bilgisayar Merkezi tarafından yönetilecek JUPITER; ParTec, Eviden, SiPearl ve Nvidia araştırmacıları tarafından geliştiriliyor.

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Exascale düzeydeki proje, yapay zeka araştırmaları için Nvidia GPU'larıyla SiPearl Rhea işlemcilerini bir araya getiriyor. Bu iki donanım, Eviden şirketinin gelitştirdiği enerji tasarrufuyla ön plana çıkan BullSequana platformuna entegre edilecek.

Jülich Süper Bilgisayar Merkezi Direktörü'ne göre JUPITER, neredeyse 24 bin GPU kullanarak yapay zeka uygulamalarında 90 exaflop'un üzerinde çalışabilir. Bu da dünyanın en hızlı yapay zeka süper bilgisayarı olacağını gösteriyor.

We seem to have behaved well this year, we got an early Christmas present! Two #NVIDIA #GH200 Grace-Hopper nodes arrived. They will become part of the JURECA-DC Evaluation Platform and used for preparations for JUPITER. We are excited! #HPC #exa_JUPITER pic.twitter.com/FNjtrvOUG5

— FZ Jülich-JSC (@fzj_jsc) December 15, 2023

JUPITER'in hesaplama gücü, iklim değişikliğinden yeni ilaç keşfine ve kuantum fiziğine kadar kritik alanlardaki araştırmaları hızlandıracak gibi duruyor.

JUPITER'i üç yıl boyunca çalıştırmanın 500 milyon euroluk masrafı olacağı düşünülüyor. Ayrıca her yıl 100 milyon euroluk elektriğe ihtiyaç duyacak. Süper bilgisayarın bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete
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