Dev telekomünikasyon şirketi ülkeyi felakete sürükledi! Ölüm haberleri art arda geldi

Avustralyalı yetkililer, telekomünikasyon devi Optus'un çok sayıda ölüme bağlanan sistem kesintisi nedeniyle "önemli sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Ülkenin yarısından fazlasında yaşayan yüzlerce kişi 13 saat boyunca acil servisleri arayamadı. Ülkenin iki büyük sağlayıcısından biri olan Optus, en az üç kişinin bu durum nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Şirketin CEO'su ailelerden ve kamuoyundan özür dileyerek bu durumu "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

GECİKEN BİLGİLENDİRME TEPKİ ÇEKTİ

Şirket, olayı duyurmak için 40 saat bekledi ve düzenleyici kurumları da ancak sorun çözüldükten sonra bilgilendirdi. Bu durum, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (Acma) tarafından standartlara aykırı olarak değerlendirildi. Perşembe günü yaşanan kesinti sırasında 600'den fazla acil çağrı başarısız oldu. Çağrıların çoğu Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Toprakları'ndan geldi. Yeni Güney Galler'in güneybatısından da iki çağrı Triple-0 hattına bağlanamadı.

CEO RUE: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Optus CEO'su Stephen Rue, kesintinin bir ağ yükseltmesi sırasında yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığını söyledi. Hizmetlerin yeniden başlamasının ardından yapılan kontrollerde, üç kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Bunlardan biri bebekti ancak polis, bu olayda ölümün ağ kesintisiyle bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Batı Avustralya yetkilileri de bir başka kişinin çağrısının başarısız olması nedeniyle öldüğüne inandıklarını belirtti. Rue, şirketin kesintiyi 13 saat boyunca fark etmediğini, birçok müşterinin sorunu bildirmesine rağmen şikâyetlerin gerekli şekilde "yönlendirilmediğini veya ele alınmadığını" itiraf etti.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Pazar günü yaptığı açıklamada Rue şunları söyledi: "Acil yardıma ihtiyaç duyduklarında acil servislere ulaşamayan dört kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı ne kadar üzgün olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu tür bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılmaktadır ve atılacaktır."

Kurum, 2023 yılında Optus'un 2.145 kişiye acil çağrı hizmeti sunamadığını ve olaydan etkilenen 369 kişiyi sonradan kontrol etmediğini tespit etmişti. Şirket, bunun üzerine 12 milyon Avustralya Dolarından (8 milyon ABD Doları) fazla ceza ödemişti.

"OPTUS ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIĞA İMZA ATTI"

İletişim Bakanı Anika Wells, telekom sağlayıcılarının triple-0 çağrı hataları için "hiçbir bahanesi olamayacağını" belirtti. Wells, Rue ile görüştüğünü ve Başbakan'ın da CEO'nun istifasını düşünmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

"Tekrar bu noktaya gelmemizden – üstelik bu kadar kısa sürede – inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradığımı dile getirdim. Aslında buraya hiç gelmemeliydik. Optus, Avustralya halkına karşı çok büyük bir başarısızlığa imza attı ve bunun önemli sonuçları olacak."

Soruşturmalar devam ederken Rue, yeni bilgiler ortaya çıktıkça kamuoyuna günlük güncellemeler yapacağını duyurdu.