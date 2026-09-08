Bakan Bayraktar: "Bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden ithalatını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık. Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek durumundadır, kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak ve temaslarda bulunmak için Çorum'u ziyaret etti. Bakan Bayraktar, gün boyunca devam eden temaslarının ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya katıldı. Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, dünyada ve Türkiye'de enerji alanında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundadır"

Türkiye Yüzyılı'nda Enerji Bakanlığına düşen görevin Türkiye'nin enerji kaynaklı cari açığını düşürmek olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye bugün, 2022 yılında enerji ve madenlerde 100 milyar doların üzerinde ithalata para ödedi. Doğal gaz, kömür, petrol, petrol ürünleri ve madenlerle birlikte bu rakam 100 milyar doların üzerine çıktı. 2022 yılı çok istisnai bir yıldı, biliyorsunuz. Pandemiden çıktık, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi ve arzla alakalı birtakım sıkıntılar yaşandı. Ama Türkiye, her yıl yaklaşık 60-70 milyar dolar, 2026'da fatura ne yazık ki biraz daha yüksek, bu kadar bir bedel ödeyerek ekonomisini döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bize düşen rol ve görev şudur. Türkiye'nin mutlak surette bu enerji faturasından kurtarıp aşağı çekmektir. Bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık. Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek durumundadır, kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundadır. Bütün politikalarımız da bunun üzerine şekilleniyor. Sizlere düşen görev, sizlerden istirhamımız ve beklentimiz ise burası üretimin çok önemli şehirlerinden bir tanesidir" dedi.

"Bugün dünyada çok büyük bir enerji krizi var"

Dünyada belirsizliklerin artarak devam ettiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Bayraktar, krizlerin sürekli hale geldiği ve yeni normalin bu krizler olduğu bir dönemin yaşandığını belirterek, "Dolayısıyla enerji yolları bundan çok ciddi etkilendi. Bugün dünyada çok büyük bir enerji krizi var. Arz noktasında Türkiye'nin bir sıkıntısı yok ama mazot fiyatlarının nerelere geldiğini görüyoruz. Bu kadar belirsizliğin yanında birçok ticaret savaşının olduğu, yaptırımların olduğu, ülkelerin bazı konularda ihracat yasağı getirdiği bir dönemdeyiz. Avrupa pazarı, ihracatımız açısından çok önemli. Şimdi sınırda karbon düzenlemesi var, mal satmak daha zor hale geliyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ve hep bu krizlerin aşılmasını, bölgemize barışın gelmesini istiyoruza ama yeni normal, bizlerin daha hazırlıklı olması gereken bu krizler dönemini, dünya belli bir denge bulana kadar yaşayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

"Yapay zeka çağına giriyoruz"

Yapay zekayla birlikte dünyada enerji ve maden rekabetlerinin ortaya çıktığını dile getiren Bayraktar, "Dünyada büyük bir fırtınanın geldiğini görüyoruz. Bu fırtınanın adı, yapay zeka fırtınasıdır. Yapay zeka çağına giriyoruz. Dünyada büyük bir dijitalleşme trendi var ama beraberin de yapay zeka, elektrikleşme ve dijitalleşme, bildiğimiz iş yapış tarzını, istihdamı ve üretimi kökten değiştirecek bir alandan bahsediyorum. Buna çok önemli miktarda ve ciddi bir hazırlık gerekiyor. Devlet olarak bizim, üniversitelerimizin, iş dünyamızın ve bütün paydaşların bu işe hazır olması lazım. Dediğim gibi, bunun çok yıkıcı etkileri olabilir. Bazı alanlarda bu 'yıkıcılık' kelimesini olumlu anlamda kullanıyorum, yani hayatımıza artılar ve verimlilikler getirecek şeyler olacak. Ama bildiğimiz bazı mesleklerin kaybolduğu, bazı iş kollarının ortadan kalktığı bir döneme doğru da gidiyor olabiliriz. Dolayısıyla ülkemizi buna hazır etmemiz lazım, sizlerin de buna hazır olmanız gerekir" şeklinde konuştu.

"Yılda yüzde 19-20'lik sadece klimalardan kaynaklı bir elektrik talebi artışı var"

Çeşitli faktörler sebebiyle enerji ihtiyacının sürekli artacağını dile getiren Bayraktar, "Enerjide talebimizin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Yani hem elektrikte hem doğal gazda hem de akaryakıtta Türkiye büyümeye devam edecek. Bunun geleneksel faktörleri ve etkileri var. İşte sanayi büyüyor. Çorum nereden nereye geldi, şimdi milyar dolarlık ihracatlardan bahsediyoruz. Yatırımlar artıyor, istihdam artacak, nüfusumuz artıyor. İstediğimiz hızda artmıyor ama artmaya devam ediyor. Şehirleşme artıyor. Dolayısıyla bu standart faktörlerden dolayı enerji talebi büyüyor. Ama geleneksel olmayan faktörler var. Yapay zekanın getireceği veri merkezlerinin ihtiyaç duyacağı elektrik önemli bir faktördür. İkincisi, Türkiye'nin ciddi bir elektrikleşme trendi var. Özellikle elektrikli araçlarda bir büyüme trendi görüyoruz ve bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Üçüncüsü, Türkiye'de, soğutma kaynaklı büyük bir elektrik talebi var. Çorum'un yazları nasıldır bilmiyorum ama buranın da değiştiğinden eminim. Bundan 15-20-30 yıl öncesine baktığınızda, Türkiye genelinde yılda yüzde 19-20'lik sadece klimalardan kaynaklı bir elektrik talebi artışı var. Dördüncüsü, üzülerek söylüyorum ki su ihtiyacı için Türkiye'nin önümüzdeki süreçte deniz suyu arıtmada en az 3 ila 5 teravatsaatlik bir elektriğe ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

Enerjinin rekabetin yoğun bir unsuru haline geldiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Onun için biz bir taraftan bu artan talebi karşılayacağız. Bu birinci hedefimizdir. İkinci hedefimiz, bunu kendi kaynaklarımızla yapacağız ki her yıl ödediğimiz 60-70 milyar doları aşağı düşüreceğiz. Bir taraftan bunu kendi kaynaklarımızla yapmamız lazım, bir taraftan da Türkiye'nin iklimle alakalı hedeflerini tutturmamız gerekiyor" dedi.